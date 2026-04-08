Con las Manos en la Masa: Desmantelan Banda que Asaltaba Pizzerías en CDMX; Así Elegían Locales

Una banda dedicada al robo de pizzerías en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, fue desmantelada luego de diversas acciones; así los atraparon.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cinco jóvenes fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por su probable participación en el delito de robo a comercios ubicados al sur de la ciudad.

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Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica, luego de ser aprehendidos luego de atracar un establecimiento ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.

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¿Cómo operaba la banda de ladrones de pizzerías en CDMX?

Según las investigaciones, estos sujetos operaban en las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan, en zonas como San Jerónimo y Héroes de Padierna.

Su modus operandi consistía en ubicar negocios de una cadena de pizzas identificada como Little Caesars. Los sospechosos ingresaban a los comercios casi a la hora en la que estaba próximo el cierre.

Entonces, amagaban con armas de fuego a los empleados, luego los amarraban en la parte trasera de los locales para evitar que activaran la alarma que notifica a la policía. En el atraco se llevaban todo lo acumulado de las ventas.

Sin embargo, en el más reciente robo, las cámaras de seguridad del C2 lograron identificar el auto en el que huyeron después del asalto, debido a que los empleados activaron las alertas de pánico.

Las investigaciones sobre la banda que se dedicaba a robar pizzerías sigue en curso, por lo que es probable que los sospechosos estén implicados en otros hechos delictivos.

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EPP