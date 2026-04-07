Caso Alberto del Río: Así Fue la Agresión contra su Pareja en SLP, ¿Qué Pasará con el Luchador?

El luchador Alberto del Río, “El Patrón”, se encuentra bajo investigación por el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental. Las autoridades han brindado detalles del caso ocurrido en San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este 6 de abril, cuando los servicios de emergencia fueron contactados a través del 911.

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Una mujer les pidió ayuda luego de ser víctima de violencia por parte de su pareja en su vivienda, por lo que de inmediato elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), se trasladaron hasta el inmueble para verificar la situación.



En el lugar detuvieron al presunto agresor, quien fue identificado como luchador y excampeón de la WWE. Posteriormente, la víctima quien presentó diversas lesiones en el cuerpo, relató cómo ocurrió el ataque.

¿Cómo presuntamente Alberto del Río atacó a su pareja en San Luis Potosí?

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) inició las investigaciones en contra del luchador Alberto del Río, por su probable participación en el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental.

Según las indagatorias, los hechos ocurrieron en un inmueble localizado en la colonia Lomas del Tecnológico, en la capital potosina.

“El imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, tras ser detenido en flagrancia”, aseguró la Fiscalía.

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Asimismo, las autoridades indicaron que la víctima narró que sufrió la agresión cuando estaba junto a Alberto al interior de la casa, luego de que se inició una discusión.

“Se habría iniciado una discusión que llevó al imputado a consumar diversas agresiones físicas y verbales contra su pareja”, indicaron.

Por está razón, cuando se efectuó la detención por agentes de la GCE, el luchador Alberto del Río fue puesto a disposición de agentes del Ministerio Público, quienes se encargarán de integrar la carpeta de investigación.

¿Qué pasará con el luchador Alberto del Río, acusado de violencia familiar?

Alberto del Río, excampeón de Lucha Libre, conocido también como “El Patrón”, ahora enfrentará un proceso por el señalamiento de violencia familiar.



Por ello, se prevé que en los próximos días sea presentado ante la Autoridad Judicial en la audiencia inicial, en la que le informarán el delito por el que es investigado y él deberá responder por los actos que se le imputan.

Es importante destacar que según el Código Penal de San Luis Potosí, comete violencia familiar quien realice actos u omisiones que causen daño físico, psicológico, patrimonial o económico a una persona con la que tenga o haya tenido una relación de parentesco, matrimonio, concubinato o una "relación de hecho".

Además, el artículo 205 de dicho código, señala que la violencia familiar se puede presentar de distintas maneras, tales como:

Económica

Emocional

Físico

Patrimonial

Psicológico

Sexual

Entonces, la persona que comete el delito de violencia familiar es obligada a someterse a un tratamiento psicológico especializado. Si hay hijos de por medio, el juez puede dictar la pérdida de la patria potestad, de derechos hereditarios o de alimentos. Ojo, porque las sanciones también incluyen la reclusión y multa económica.

En caso de que se determine que el luchador Alberto del Río cometió violencia familiar en agravio de su pareja, puede obtener de 1 a 7 años de cárcel y una multa de 120 a 700 días del valor de la UMA, es decir, de aproximadamente 14 mil pesos hasta los más de 82 mil pesos.

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