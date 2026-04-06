Detienen a Luchador Alberto del Río “El Patrón” por Presunta Violencia Familiar en SLP
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El luchador conocido como "El Patrón" fue detenido por autoridades de San Luis Potosí por presuntas agresiones contra su pareja sentimental, ¿qué pasará con él?
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El luchador Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”, fue detenido por autoridades de San Luis Potosí por presuntamente agredir a su pareja sentimental; esto sabemos del caso.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Lomas del Tec, cuando las autoridades recibieron la alerta al 911. Una mujer señaló que fue agredida física y psicológicamente por su pareja.
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¿Qué pasará con Alberto del Río El Patrón?
Por esta razón, elementos de la Guardia Civil de la entidad acudieron al inmueble y hallaron a la víctima con lesiones en varias partes del cuerpo. En el lugar, detuvieron al deportista y excampeón de la WWE.
Luego, el luchador Alberto del Río “El Patrón” fue presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y se determinará cuál es el procedimiento legal según los cargos de los que se le acusa.
Esta no es la primera vez que el famoso luchador es detenido. Debido a que en 2020, fue arrestado en San Antonio, Texas, luego de que su pareja actual lo denunció por secuestro agravado y agresión sexual. La víctima presentó fotografías y pruebas en su contra.
Alberto del Río fue detenido hasta que pagó una fianza de 50 mil dólares. No obstante, el proceso legal en su contra continuó. Finalmente, un año después, el sistema judicial de Texas desestimó todos los cargos en su contra. La parte acusadora se retractó y pidió una disculpa pública.
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EPP