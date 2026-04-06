Bloqueos Carreteros Hoy: ¿En Qué Estados Están Activos y Cómo son las Afectaciones?

Los transportistas y campesinos realizan bloqueos carreteros hoy 6 de abril de 2026 en diversas partes del país. Por lo que se registran afectaciones en vialidades clave para la conexión entre entidades; estos son.

Los integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) protestan para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas.

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Debido a que, aunque ya han presentado su pliego petitorio, no se han puesto en marcha los acuerdos a los que llegaron con las autoridades federales y estatales.

Ahora bien, su manifestación con los bloqueos carreteros hoy 6 de abril se basa en demandas de seguridad y mejores condiciones laborales. Entre las exigencias de ambos sectores se encuentran las siguientes:

Transportistas: Piden seguridad, ya que aseguran aumentaron las extorsiones, robos y asesinatos de conductores en las carreteras. Además, piden frenar el alto precio al diésel y mejores condiciones operativas.

Agricultores: Este sector exige precios justos para maíz, frijol y trigo, que son granos básicos, además, denuncia la importación masiva de alimentos que afectan los precios nacionales.

Por está razón, decidieron salir a tomar vialidades clave para el transporte, comercio y turismo.

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¿Dónde hay bloqueos carreteros por transportistas y campesinos hoy 6 de abril de 2026?

Si tienes que viajar por carretera, es momento de que tomes precauciones o anticipes tus traslados. Debido a que los bloqueos carreteros de hoy 6 de abril 2026 se mantienen activos en los siguientes puntos:

Zacatecas

Transportistas y agricultores tomaron la caseta de cobro ubicada a la altura del municipio Calera, en el kilómetro 26 + 850. Ahí colocaron tractores a lado de la autopista y dieron paso libre a los vehículos bajo la consigna: "Pásele, el campo paga".

Chihuahua

Los transportistas bloquean el kilómetro 20 de la carretera federal 45, México-Ciudad Juárez. Los inconformes atravesaron sus unidades, pero dejaron un carril para el paso de vehículos de emergencia, particulares y de transporte de pasajeros.

En la caseta Sacramento también dieron paso libre a los vehículos. Por ahora, no planean cerrar los cruces fronterizos.

Guanajuato

Fue tomada en ambos sentidos, la carretera federal Irapuato-Zapotlanejo, en su tramo Irapuato-Laguna Larga de Cortés, en Pénjamo, en su límite con Michoacán. Transportistas y agricultores insistieron que no se retirarán hasta que se abran las mesas de diálogo para atender sus demandas..

Baja California

Aquí fueron atravesados tractores en ambos sentidos de la carretera de San Luis Río Colorado, en los límites entre Mexicali y Sonora. Los productores reclaman, entre otras cosas, el precio justo del trigo y el acceso a préstamos.

Edomex

En Toluca, desde las 8:00 horas, campesinos mantienen cerrada la caseta de la autopista México-Toluca. Intentaron dar paso libre a automovilistas, pero activaron el sistema antievasión con ponchallantas. Los autos solo pasan por un carril.