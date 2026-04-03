Turistas Chinos Mueren Ahogados en Acapulco, Guerrero; Mar de Fondo los Arrastró

Al menos dos turistas chinos murieron durante sus vacaciones de Semana Santa 2026 en playa Mimosa en Acapulco, Guerrero; así ocurrió la tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes, cuando los tres ciudadanos originarios de China disfrutaban de su estadía en el puerto. Luego ingresaron al mar para nadar un rato, pero ya no pudieron salir.

Noticia relacionada: Familia en Motocicleta es Atropellada en Chalco y Mamá e Hijo Mueren; Hay Dos Heridos Más

Lo anterior, porque presuntamente fueron arrastrados por la corriente del fuerte oleaje que se produjo por el mar de fondo.

Los testigos pidieron ayuda a las autoridades, por lo que personal de la Marina Armada de México implementó las maniobras correspondientes para ponerlos a salvo. Pero solo uno de ellos fue rescatado con vida, mientras que sus dos acompañantes ya no contaban con signos vitales.

La embarcación, tipo Defender, de la Marina regresó a la playa Mimosa, muy popular en Acapulco, Guerrero, y dieron parte a las autoridades. La Fiscalía del Estado de Guerrero lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer el caso y dar parte a las autoridades chinas.

Video: Turista Muere en Puerto Vallarta tras Falla en su Paracaídas

¿Por qué es tan peligroso el mar de fondo?

El mar de fondo es oleaje largo y continuo generado por tormentas en el mar. Crean ondas que viajan miles de kilómetros hasta llegar a la costa. Además, se desplaza a lo largo del océano Pacífico y puede ocurrir todo el año.

Se caracteriza por ser un movimiento de ondas largas, organizadas y constantes. Ojo, porque desde la orilla, el mar puede parecer “tranquilo”; no obstante, las olas tienen más energía y longitud más grandes que las normales, por eso es “engañoso”.

Lo de “fondo” viene de la idea de que se generan en aguas remotas donde las profundidades son grandes. Este fenómeno sucede en las costas del Pacífico, afecta principalmente a los estados de:

Baja California Sur

Nayarit

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Por esta razón, las autoridades de Protección Civil piden atender las alertas que se colocan en las playas, las puedes ver en forma de banderas, cuyo color refiere si es seguro ingresar o no al mar.

Verde: condiciones seguras

Amarilla: precaución

Roja: no ingresar al mar, es peligroso

Historias recomendadas:

EPP

