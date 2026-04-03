Familia en Motocicleta es Atropellada en Chalco y Mamá e Hijo Mueren; Hay Dos Heridos Más

Una familia en motocicleta fue atropellada mientras circulaba sobre la carretera Chalco-Miraflores en la zona de La Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco, Estado de México; mamá y un niño de 5 años murieron.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió la noche del Jueves Santo, cuando los papás y dos menores de edad iban en la motocicleta a la altura del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco.

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Sin embargo, su camino fue interrumpido violentamente cuando un conductor a toda velocidad los atropelló, presuntamente, porque en la zona no hay buena iluminación.

El vehículo Platina color blanco quedó con el cofre totalmente destrozado, mientras que frente a él quedó la motocicleta color negro en la que viajaba la familia.

Los testigos pidieron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar llegaron ambulancias y elementos de la Policía Municipal. No obstante, la mamá de aproximadamente 25 años y el niño de 5 años de edad, ya no contaban con signos vitales.

En tanto, el padre y una bebé de 3 años de edad, fueron trasladados de urgencia hasta un hospital donde los reportan graves.

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¿Qué se sabe de la familia atropellada en la carretera Chalco-Miraflores?

El terrible accidente en la carretera Chalco-Miraflores, donde una familia fue atropellada, ha conmocionado a la comunidad.

La Fiscalía del Estado de México ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Además, difundió una ficha de búsqueda de la menor de 3 años de edad, con la finalidad de encontrar a sus familiares; se desconoce su identidad.

La ficha de búsqueda con el folio EXT/CHA/3280/26/04, refiere que la pequeña pesa aproximadamente 12 kilos y su complexión es delgada. Se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, ubicado también en el Edomex.

Mientras que en redes sociales, también piden ayuda para localizar a los familiares de las víctimas mortales, identificadas como Sherezade “N” y David “N”, ya que se presume son extranjeros.

“Perdieron la vida en un accidente vehicular en Chalco, Estado de México. Son de nacionalidad colombiana y venezolana”, aseguran.

Por está razón, piden que aquellas personas que tengan información o datos de sus familiares, que se acerquen a la Fiscalía Edomex.

“No tienen familia y sus familiares son de pobreza extrema en su país, no hay quien reclamé los cuerpos”, dicen.

Hasta el momento las autoridades no han proporcionado mayor información respecto al caso de la familia que sufrió el accidente en la carretera Chalco-Miraflores, tampoco se conoce la situación jurídica del conductor del auto que los atropelló y provocó la muerte.

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EPP