Sismo de Magnitud 5.8 Sacude Afganistán y Pakistán; Reportan 8 Muertos en Kabul

Un sismo de magnitud 5.8 en Afganistán y Pakistán, hoy 3 de abril de 2026, dejó al menos 8 personas sin vida en Kabul; el fuerte temblor se percibió en varias provincias del norte y este del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró alrededor de las 20:40 hora local, a una profundidad de 186 kilómetros, con epicentro en el distrito de Jurm de la provincia de Badajshán, una región montañosa al noreste de Afganistán.

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El temblor se pudo percibir en ciudades como ​Islamabad, Kabul ​y ‌Nueva ‌Delhi.

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¿Cómo fueron los daños por el sismo en Afganistán hoy?

En tanto, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán confirmó que en la zona de Gosfandari, que forma parte de la provincia de Kabul, debido al sismo de hoy, 8 personas perdieron la vida y un niño fue reportado como lesionado.

“Según información preliminar un niño ha resultado herido y ocho personas han muerto", confirmó

Mientras que en la zona de Khak-e-Jabbar, también se presentaron daños, pero ninguna víctima, señaló en un comunicado.

"Algunas casas y muros han resultado dañados, pero no se han reportado víctimas", indicó.

Sobre el sismo de magnitud 5.8 registrado hoy en Afganistán, el Ministerio de Salud informó que las instalaciones médicas están en alerta máxima, por lo que se instruye a los hospitales centrales de Kabul y a los departamentos de salud de las provincias, para que garanticen una preparación total para atender a las víctimas.

Es importante destacar que Afganistán se ubica en una zona de alta actividad sísmica, ya que está en la intersección de varias placas tectónicas.

De hecho, en los últimos años, el país ha sufrido varios terremotos que han causado miles de víctimas mortales, especialmente en los sitios rurales, donde las construcciones son más precarias. Uno de los casos más recientes es el sismo de magnitud 6.3 que sacudió al país en noviembre y dejó al menos 27 muertos y destruyó cientos de casas.

Con información de EFE y Reuters

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