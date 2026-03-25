Localizan Sin Vida al Empresario Platanero Eduardo "Edy" Ochoa en Michoacán

El empresario platanero de Colima, Eduardo Ochoa Arias, conocido como “Edy”, fue localizado sin vida en Michoacán, luego de estar varios días desaparecido; así fue cómo lo encontraron.

De acuerdo con los primeros reportes, el empresario platanero fue visto por última vez el 13 de marzo en la zona de Cerro de Ortega del municipio de Tecomán, Colima. Según la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) de la entidad, el reporte se realizó un día después.

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En el documento se detalla que no había indicios de la ropa que vestía la última vez que se le vio, asimismo, no tenía señas particulares para facilitar su reconocimiento.

"Pedimos su valiosa colaboración para localizar a la persona desaparecida en el municipio de Tecomán, Colima", indicó la CBP.

Asimismo, sus familiares, compañeros de trabajo y empleados comenzaron una intensa campaña para dar con su paradero, la cual mantuvieron por más de 10 días. Incluso, llevaron a cabo protestas y bloqueos para exigir que las autoridades agilizaran las investigaciones.

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¿Qué pasó con Eduardo Ochoa, empresario platanero de Colima?

Eduardo Ochoa Arias, “Edy”, empresario platanero de Colima, fue localizado sin vida en inmediaciones de Boca de Apiza, Michoacán. Sus restos fueron recuperados del mar en avanzado estado de descomposición. Luego de los análisis correspondientes, se confirmó su identidad.

Sus familiares confirmaron a través de los canales oficiales de su empresa platanera “Ochoa Products” que encontraron sin vida a “Edy”.

“No era la noticia que esperábamos. Mantuvimos la fe, la esperanza y el corazón firme en cada momento… pero hoy, con profundo dolor, aceptamos una realidad que jamás quisimos vivir”, indicaron en un mensaje.

Asimismo, pidieron orar por él. Aseguraron que su memoria vivirá en cada una de las personas que lo conocieron, no solo como un líder empresarial, sino también como un amigo.

“Dios lo reciba en su gloria, le conceda el descanso eterno y le regale la paz que en este mundo le fue arrebatada”, puntualizaron.

Hasta el momento se desconoce si el empresario platanero había recibido amenazas, no obstante, se investiga si su caso estaría relacionado con presuntas extorsiones en la zona productora de Colima.

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EPP