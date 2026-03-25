¿Cómo Llegar del Centro de CDMX al Estadio Banorte? Estos Son los Puntos de Transporte Público
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El sábado se enfrentarán México contra Portugal y si vas al Estadio Banorte o vives por la zona, te compartimos cómo puedes llegar en transporte público desde el centro de CDMX
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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y las autoridades capitalinas confirmaron que este sábado 28 de marzo habrá rutas de transporte público para llegar desde el centro de CDMX al Estadio Banorte con motivo del partido entre la Selección Mexicana y Portugal. En N+ te compartimos cuáles son.
Recuerda que no habrá estacionamiento disponible para el público, por lo que se recomienda utilizar transporte público o los servicios especiales habilitados. Además, para que no te pierdas el partido en caso de que no tengas boleto, podrá seguirse en pantallas instaladas en el Zócalo de la Ciudad de México.
El encuentro pondrá frente a frente al combinado nacional mexicano ante el representativo de Portugal, un rival de alto nivel en el futbol internacional que llegará sin Cristiano Ronaldo.
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Rutas desde el Centro para llegar al Estadio Banorte CDMX
Como parte del operativo “Kukulcán”, el Gobierno de la CDMX habilitó rutas especiales de RTP y Trolebús que conectan distintos puntos de la ciudad con el sur, donde se ubica el estadio. Considera salir con tiempo por la alta afluencia que habrá en la zona, el inicio del servicio: 15:00 horas, que son 4 horas antes del partido.
Desde Auditorio Nacional
- Salida: Calle Auditorio.
- Llegada: CETRAM Huipulco.
- Tiempo: 50 minutos.
- Frecuencia: cada 10 minutos.
- Conexión: Metro Auditorio (L7).
Desde Izazaga (Centro)
- Salida: San Jerónimo y Pino Suárez
- Llegada: CETRAM Huipulco
- Tiempo: 18 minutos
- Frecuencia: cada 5 a 10 minutos
- Conexión: Metro Pino Suárez (L1 y L2)
Desde Santa Fe
- Salida: Centro Comercial Santa Fe
- Llegada: CETRAM Huipulco
- Tiempo: 40 minutos
- Frecuencia: cada 10 minutos
- Conexión: Cablebús L3, RTP y Tren Interurbano
Desde Bellas Artes
- Salida: Juárez y Eje Central
- Llegada: Santa Úrsula
- Tiempo estimado: 80 minutos
- Frecuencia: cada 8 minutos
Desde Chapultepec
- Salida: CETRAM Chapultepec
- Tiempo estimado: 80 minutos
- Frecuencia: cada 8 minutos
Desde Polanco
- Salida: Plaza Carso
- Tiempo estimado: menos de 1.5 horas
- Frecuencia: cada 8.5 minutos
Desde el Ángel de la Independencia
- Salida: Glorieta del Ángel
- Tiempo estimado: menos de 1.5 horas
- Frecuencia: cada 8.5 minutos.
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