¿Cómo Llegar del Centro de CDMX al Estadio Banorte? Estos Son los Puntos de Transporte Público

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y las autoridades capitalinas confirmaron que este sábado 28 de marzo habrá rutas de transporte público para llegar desde el centro de CDMX al Estadio Banorte con motivo del partido entre la Selección Mexicana y Portugal. En N+ te compartimos cuáles son.

Recuerda que no habrá estacionamiento disponible para el público, por lo que se recomienda utilizar transporte público o los servicios especiales habilitados. Además, para que no te pierdas el partido en caso de que no tengas boleto, podrá seguirse en pantallas instaladas en el Zócalo de la Ciudad de México.

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El encuentro pondrá frente a frente al combinado nacional mexicano ante el representativo de Portugal, un rival de alto nivel en el futbol internacional que llegará sin Cristiano Ronaldo.

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Rutas desde el Centro para llegar al Estadio Banorte CDMX

Como parte del operativo “Kukulcán”, el Gobierno de la CDMX habilitó rutas especiales de RTP y Trolebús que conectan distintos puntos de la ciudad con el sur, donde se ubica el estadio. Considera salir con tiempo por la alta afluencia que habrá en la zona, el inicio del servicio: 15:00 horas, que son 4 horas antes del partido.

Desde Auditorio Nacional

Salida: Calle Auditorio.

Llegada: CETRAM Huipulco.

Tiempo: 50 minutos.

Frecuencia: cada 10 minutos.

Conexión: Metro Auditorio (L7).

Desde Izazaga (Centro)

Salida: San Jerónimo y Pino Suárez

Llegada: CETRAM Huipulco

Tiempo: 18 minutos

Frecuencia: cada 5 a 10 minutos

Conexión: Metro Pino Suárez (L1 y L2)

Desde Santa Fe

Salida: Centro Comercial Santa Fe

Llegada: CETRAM Huipulco

Tiempo: 40 minutos

Frecuencia: cada 10 minutos

Conexión: Cablebús L3, RTP y Tren Interurbano



Desde Bellas Artes

Salida: Juárez y Eje Central

Llegada: Santa Úrsula

Tiempo estimado: 80 minutos

Frecuencia: cada 8 minutos

Desde Chapultepec

Salida: CETRAM Chapultepec

Tiempo estimado: 80 minutos

Frecuencia: cada 8 minutos

Desde Polanco

Salida: Plaza Carso

Tiempo estimado: menos de 1.5 horas

Frecuencia: cada 8.5 minutos

Desde el Ángel de la Independencia

Salida: Glorieta del Ángel

Tiempo estimado: menos de 1.5 horas

Frecuencia: cada 8.5 minutos.

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