México vs Portugal: ¿Qué Sí y qué No se Puede Llevar al Estadio?
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Autoridades capitalinas difundieron la lista de objetos permitidos y prohibidos para ingresar al partido de México vs Portugal en la reinauguración del Estadio Ciudad de México
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De cara al esperado encuentro entre México vs Portugal, las autoridades capitalinas difundieron la lista de objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, en la reinauguración del recinto que fue remodelado por el Mundial de Futbol 2026.
El gobierno de la CDMX y la Secretaría de Seguridad indicaron que las medidas son en el marco del programa "Estadio Seguro", cuyo objetivo, señalaron, es garantizar una jornada ordenada, sin riesgos y apta para todas las edades.
La policía capitalina recordó que el acceso estará estrictamente regulado y que cualquier artículo considerado peligroso podrá ser retirado por motivos de seguridad.
El coloso de Santa Úrsula volverá a albergar un partido de la Selección Mexicana el próximo sábado 28 de marzo, luego de permanecer cerrado cerca de dos años, y se enfrentará al combinado portugués en un partido amistoso. Y te decimos lo que puedes llevar y lo que está restringido.
Lo que no puedes llevar
Entre los objetos prohibidos destacan:
- Armas, objetos punzocortantes, explosivos y pirotecnia.
- Drogas o sustancias ilegales.
- Banderas o mantas monumentales que obstruyan la visibilidad.
- Animales de compañía, excepto aquellos de asistencia.
- Carteles o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia.
- Alcohol, botellas de vidrio o plástico rígido, latas, termos, alimentos externos y hielos.
- Palos, tubos, astas, herramientas o bastones para celular.
- Objetos que se puedan lanzar o que sirvan para formar figuras en las gradas sin autorización.
Las autoridades insistieron en que el personal de seguridad podrá negar la entrada o retirar cualquier artículo que represente un riesgo para los asistentes.
March 24, 2026
Lo que sí puedes ingresar
Los aficionados podrán entrar con:
- Boleto válido, físico o digital.
- Cámara personal (no profesional).
- Lentes, gorra o sombrero, protector solar e insumos de higiene personal.
- Bolsas pequeñas transparentes.
- Banderas pequeñas sin asta y carteles sin estructuras rígidas.
- Medicamentos con receta, artículos médicos y alimentos para bebé.
- Llamado a la afición
La SSC invitó a llegar con anticipación, respetar las instrucciones del personal operativo y reportar cualquier emergencia a través del 911, la app Mi Policía o la línea directa 55 5208 9898.
El juego está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México (CDMX).
¿Dónde ver el partido amistoso México vs Portugal?
Podrás ver en vivo este partido, en México, a través de las siguientes opciones:
- Canal 5 - televisión abierta
- TUDN - televisión de paga
- ViX - streaming
No habrá estacionamiento en el estadio para los asistentes y solo estará disponible a palcohabientes, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y staff. Además, se llevará a cabo un gran dispositivo vial en las zonas aledañas, con más de 10 mil elementos.
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ASJ