Rescate de 229 Migrantes Subraya Urgencia de Combatir Tráfico de Personas, Dice Embajador de EUA

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el aseguramiento de 229 migrantes en Veracruz como un rescate, pues afirmó que se salvaron vidas y se debilitó a las organizaciones criminales que trafican con personas.

El diplomático indicó que las personas estaban hacinadas en un tráiler y comentó que el caso subraya la necesidad de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Donald Trump para combatir a los grupos que lucran con la migración.

"El rescate de 229 migrantes latinoamericanos, quienes fueron encontrados hacinados dentro de un tráiler por autoridades mexicanas, subraya la urgencia de continuar los esfuerzos conjuntos bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein para combatir el tráfico de personas", compartió en su cuenta de X.

"Al hacerlo, salvamos vidas y debilitamos a las organizaciones criminales transnacionales que se benefician de estas actividades y fortalecen otras de sus operaciones delictivas", afirmó compartiendo imágenes del aseguramiento reportado por N+.

Trump reforzó una política contra la migración a Estados Unidos desde que asumió su segundo mandato en la Casa Blanca con deportaciones masivas y redadas, además de ordenar el despliegue de militares en la frontera entre México y Estados Unidos. La retórica del republicano es que los migrantes son criminales que trafican droga a su país, algo rechazado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.

Video: Inicia Traslado de 229 Migrantes Asegurados en Tráiler Rumbo a Estación Migratoria de Acayucan Sur Veracruz.

¿Cómo fue el aseguramiento?

Los 229 migrantes fueron hallados el día de ayer 23 de marzo al interior de una caja de tráiler en la localidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata, la zona montañosa central de Veracruz.

Luego, la unidad fue trasladada a un corralón en Xalapa, donde intervinieron cuerpos de emergencia y hasta donde se hicieron cargo agentes de la Secretaría de Seguridad de la entidad y de la Fiscalía General de la República.

Según los datos compartidos por mismos los indocumentados, salieron el día domingo 22 de marzo desde el estado de Chiapas y pretendían llegar a la frontera sur de Estados Unidos. La mayoría viajaron de pie y, presuntamente, fueron inyectados para evitar que pudieran realizar sus necesidades fisiológicas.

La tarde de este martes, los extranjeros fueron llevados al centro de migración ubicado en Acayucan, al sur de Veracruz, luego de que permanecieron 17 horas retenidos en el Cuartel Heriberto Jara Corona.

The rescue of 229 Latin American migrants who were found overcrowded inside a trailer by Mexican authorities underscores the urgency of continued joint efforts under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein to combat human trafficking. By doing so,… pic.twitter.com/bR13daQDwh — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 25, 2026

¿De dónde venían?

Se identificaron 182 hombres y 47 mujeres, procedentes de:

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ecuador

Nicaragua

Perú

Entre ellos se ubicaron a 17 adolescentes y 16 núcleos familiares.

"Después de una revisión médica, se corroboró que las personas extranjeras se encuentran en buen estado de salud. En ninguno de los casos se acreditó su regular estancia en territorio nacional" informó el Instituto Nacional de Migración.

A todos se les trasladó a albergues estatales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En tanto que a los adultos, mujeres y hombres que se trasladaban solos, se les realizó su proceso administrativo migratorio.

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ASJ