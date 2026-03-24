Ceci Flores Localiza los Restos de su Hijo Después de 7 Años de Búsqueda: "Vámonos a Casa"

Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, informó en su cuenta de X, que localizó los restos de su hijo, quien desapareció en 2019.

"Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas".

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Señaló que los restos de su hijo fueron hallados sobre la la carretera 26 Km 46, en Hermosillo, Sonora.

"Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte".

En un video publicado en sus redes sociales, se le observa con un pedazo de hueso.

"Solamente quiero saber que se haga una prueba de ADN, que me dé una confronta que sí es mi hijo", para así trabajar la zona en donde encontró los restos, que según dijo, son de su hijo.

Fiscalía indica que harán pruebas genéticas

En tanto, la Fiscalía de Sonora indicó que no tiene confirmación de que los restos hallados por Ceci Flores correspondan a su hijo. Señal´que antes deberán hacerse peritajes y pruebas de ADN.

¿Quién es el hijo de Ceci Flores?

Dos hijos de Ceci Flores se encuentran desaparecidos.

Se trata de Marco Antonio Flores, quien desapareció en 2019 en Bahía de Kino, Sonora, y de quien habría encontrado hoy sus restos, según informó.

Su otro hijo desaparecido es Alejandro Guadalupe Flores, quien desapareció en 2015 en Los Mochis, Sinaloa.

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