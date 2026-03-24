Localizan con Vida a 20 Menores de Edad en Quintana Roo; Tenían Alerta Amber por Desaparición

En tan solo 7 días, se activaron 20 Alertas Amber en Quintana Roo por la desaparición del mismo número de menores de edad. Hoy el Gabinete de Seguridad informó que con relación a los reportes difundidos sobre menores presuntamente desaparecidos en la entidad, todas las personas reportadas como no localizadas se encuentran en sus hogares, "sin que exista evidencia de la comisión de algún delito".

Los reportes de desaparición se registraron entre el 6 y el 13 de marzo.

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Señaló que de acuerdo con autoridades locales, las 20 solicitudes de Alerta Amber fueron atendidas conforme a los protocolos de búsqueda inmediata, lo que permitió su ubicación en corto tiempo.

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El Gabinete de Seguridad indicó que la emisión de fichas de búsqueda es un mecanismo preventivo que permite la activación inmediata de acciones para su pronta localización y la protección de las familias. En tanto, indicó que mantienen coordinación permanente con las autoridades de Quintana Roo para atender de manera oportuna estos reportes.

También otros menores fueron localizados en el Edomex

Este caso se suma al de ayer, la Fiscalía del Edomex informó que al menos 8 menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en las últimas 48 horas en la entidad, fueron localizados.

Según la Fiscalía estata, entre el 19 y 20 de marzo se iniciaron seis expedientes de investigación por 8 menores de edad, entre los que se encuentra un niño.

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