Hallan con Vida a 8 Menores Desaparecidos en las Últimas 48 Horas en Edomex, ¿Qué Pasó?

Los ocho menores que fueron reportados como desaparecidos en las últimas 48 horas en el Edomex ya fueron localizados con vida, aseguraron las autoridades de la Fiscalía del Estado de México; esto ocurrió con ellos.

De acuerdo con la institución, entre el 19 y 20 de marzo se iniciaron seis expedientes de investigación por 8 menores de edad, entre los que se encuentra un niño.

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“Informa sobre la localización de ocho menores de edad que fueron reportados como desaparecidos el pasado fin de semana en seis hechos diversos, los cuales no estaban relacionados entre sí”, aseguró.

Asimismo, destacó que los reportes de desaparición por los cuales se generaron boletines de búsqueda se realizaron en los siguientes municipios:

Chimalhuacán

Coacalco

Ixtapaluca

La Paz

Tultitlán

Zinacantepec

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¿Qué pasó y cómo desaparecieron los menores en Edomex?

De acuerdo con la Fiscalía de Edomex, en todos los casos, los menores de edad ya fueron localizados y ninguno fue víctima de delito. Además, en seis de los casos los motivos fueron derivados de ausencia voluntaria y dos más por sustracción de hijos.

En el caso de la desaparición registrada en el municipio de Ixtapaluca, se trató de una sustracción, ya que la madre denunció que el padre de las menores no había regresado a sus hijas desde el 29 de febrero, a pesar de que ella cuenta con la guarda provisional emitida por un juez de lo familiar; las menores ya fueron localizadas.

Otro de los casos es el de una madre y dos menores de 2 y 3 años de edad, ocurrido en el municipio de La Paz. El 19 de marzo, la abuela materna denunció que ese mismo día “los menores salieron en compañía de su madre y desconocía su paradero”.

Al día siguiente, la madre y los niños se presentaron ante las autoridades. Su ausencia fue voluntaria y no habían sido víctimas de algún delito.

Una menor de 14 años de edad fue reportada como desaparecida el 19 de marzo en Zinacantepec. El día siguiente regresó a casa y manifestó que su ausencia fue voluntaria.

Pero esos no fueron los únicos casos, ya que una adolescente de 16 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 19 de marzo en Chimalhuacán, volvió a su casa el 22 de marzo.

“Sus familiares informaron a la autoridad ministerial que se ausentó voluntariamente y no fue víctima de delito alguno”, señaló la Fiscalía.

En tanto, el 19 de marzo la madre de una adolescente de 13 años denunció la desaparición de su hija en Coacalco. Al día siguiente fue localizada por células de búsqueda y reintegrada a su núcleo familiar.

“Aún no ha rendido su entrevista para dar de baja el boletín de búsqueda”, aseguró.

Finalmente, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida el 16 de marzo en el municipio de Tultitlán fue localizada el pasado 21 de marzo por la célula de búsqueda municipal.

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