Bebé Muere al Caer en Cisterna de su Casa en Tlalpan, CDMX; Su Hermano Intentó Ayudarla

Una bebé murió al caer a la cisterna de su casa ubicada en la colonia Magdalena Petlacalco de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la avenida México-Ajusco, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una menor de edad inconsciente.

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Por está razón, se trasladaron hasta el inmueble donde realizaron las maniobras correspondientes para auxiliar a la bebé. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron reanimarla.

Luego de confirmar el fallecimiento de la menor de 2 años de edad, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acordonaron la zona y comenzaron con las primeras investigaciones.

¿Cómo ocurrió la tragedia de la bebé en CDMX?

Durante las primeras diligencias, la familia señaló que uno de los niños les avisó de que era urgente que acudieran a la zona donde estaba la cisterna, debido a que la bebé se había caído.

El hermano quiso sacarla del depósito de agua por su propia cuenta, pero no pudo.

Los padres de familia de inmediato acudieron a ver qué ocurría y localizaron a la menor inconsciente, por ello, solicitaron la presencia de una ambulancia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya investiga el caso, asimismo, realiza los protocolos correspondientes para trasladar los restos de la bebé a sus instalaciones donde se determinará qué ocurrió con ella.

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