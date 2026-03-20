Eitan Daniel: Claves del Caso del Bebé Asesinado por su Familia en Ciudad Juárez, Chihuahua

Eitan Daniel, de 18 meses de edad, fue asesinado por su propia familia y sus restos fueron abandonados en un predio baldío en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy sus familiares paternos despidieron al menor y exigen justicia por su muerte; estas son las claves de su asesinato.

El pequeño estuvo varios días sin identificar al interior de las instalaciones forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), por lo que las autoridades pidieron ayuda para tratar de dar con sus seres queridos y esclarecer el caso.

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Sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias, se percataron de que Eitan Daniel había sido víctima de actos llenos de crueldad que derivaron en su fallecimiento, el cual le duele a toda su comunidad.

¿Cuáles son las claves del caso Eitan Daniel en Chihuahua?

El caso de Eitan Daniel, un niño de un año y medio de edad, sigue bajo la mira de las autoridades, por lo que se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica de los presuntos responsables; no obstante, su muerte ha conmocionado a muchas personas; así lo refieren a N+ los vecinos del lugar donde vivía.

“Era un angelito, un niño que no merecía eso, porque, pues, es un bebé que no sabe lo que es bueno y lo que es malo (...) No merecía esa vida que le dieron así tan brutal”, dijo la señora Lucila.

El hallazgo

El 10 de marzo las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de un menor de edad sin vida en la colonia Kilómetro 27, sin que hubiera algún indicio de sus familiares. Desde ese momento, se pidió ayuda a la población para tratar de conocer su identidad y también esclarecer los hechos.

Un retrato hablado del pequeño se difundió por todos lados; era la única imagen que se tenía del pequeño.

La identificación

Casi 10 días después, la Secretaría de Seguridad de Chihuahua informó que ya se tenía clara la identidad del menor y también encontraron a su familia. Sin embargo, fueron detenidos por su presunta participación en el delito de homicidio.

“Dentro de ellos están el padre del menor, nacido en El Paso, Texas, y la madre del menor (...) Todos estos van a terminar respondiendo a los delitos que se les acrediten", indicó.

Eitan Daniel murió por un traumatismo craneoencefálico y presentaba desnutrición, según el reporte del Servicio Médico Forense.

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¿Por qué detuvieron a su familia?

Las autoridades señalaron que Eitan Daniel perdió la vida en su propio hogar. Hace una semana, la madre del niño, Vianey Esmeralda “N”, recorrió toda la ciudad con el cuerpo de su hijo al interior de un costal. Posteriormente, se deshizo de él en un terreno baldío, después de privarlo de la vida.

La mujer de 23 años de edad será enviada ante un juez de control en las próximas horas acusada de homicidio calificado.

"Fue una conducta reiterada, no fue un hecho aislado. El cuerpo presentaba una serie de lesiones anteriores. Una serie de lesiones médicas que probablemente aseguraban que el menor había estado amarrado todo el tiempo", puntualizaron autoridades.

Pero no solo detuvieron a su mamá, también a otros familiares que estarían involucrados en la muerte del niño. Entre ellos se encuentran:

Bryan Adrián “N” (padrastro)

Erika “N” (abuela)

Vianey “N” (bisabuela) de 70 años de edad

Raúl Rosendo “N” (tío)

Sin embargo, ellos podrían ser liberados este fin de semana, al no ejercer acción penal en su contra.

Despiden a Eitan Daniel

El pequeño Eitan Daniel es despedido en una casa ubicada en la calle Peral de la colonia Fronteriza, de Ciudad Juárez, Chihuahua, muy cerca del lugar donde su mamá le quitó la vida.

Esta tarde sus restos fueron trasladados del Servicio Médico Forense hasta el domicilio de su abuela paterna, a donde llegaron vecinos y amigos de la familia para acompañarlos.

“Lo que pasó con mi sobrino, se va a hacer justicia; quien haya hecho lo que haya hecho, se va a hacer justicia”, dijo un familiar.

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EPP