Hacienda Reactiva Estímulos Fiscales a Gasolinas por Guerra en Irán; Conductores Pagarán Menos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, y elevó el del diésel, ante el aumento de los precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

La medida surtirá efecto a partir de este sábado 21 y se extenderá hasta el próximo viernes 27 de marzo de 2026, luego de semanas sin estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas.

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Este viernes el petróleo se disparó y cerró en su mayor nivel en casi cuatro años, después de que Irak declarara fuerza mayor en todos los yacimientos explotados por empresas extranjeras y de que la guerra con Irán se agravara, con Estados Unidos dispuesto a desplegar miles de efectivos adicionales en Oriente Medio.

Los futuros del Brent para mayo subieron 3.54 dólares, o un 3.26%, a 112.91 dólares el barril, un pico desde julio de 2022.

para mayo subieron 3.54 dólares, o un 3.26%, a 112.91 dólares el barril, un pico desde julio de 2022. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos para abril, que vencieron el viernes, ganaron 2.18 dólares, o un 2.27%, a 98.32 dólares.

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Así quedan los estímulos a los combustibles

Gasolina Magna (menor a 91 octanos): Se aplicará un estímulo fiscal de 24.8% o 1.61 pesos, resultando un impuesto de 5.08 pesos por litro.

Se aplicará un estímulo fiscal de 24.8% o 1.61 pesos, resultando un impuesto de 5.08 pesos por litro. Gasolina Premium (mayor o igual a 91 octanos): Se aplicará un estímulo fiscal de 7.47% o 0.42 pesos, resultando un impuesto de 5.23 pesos por litro.

Se aplicará un estímulo fiscal de 7.47% o 0.42 pesos, resultando un impuesto de 5.23 pesos por litro. Diésel: Se aplicará un estímulo fiscal de 61.80% o 4.55 pesos, resultando un impuesto de 2.81 pesos por litro.

La cuota resultante será la que paguen los conductores por cada litro de combustible que adquieran en las diferentes estaciones de servicio del país.

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¿Qué son los estímulos fiscales al IEPS?

El IEPS es un impuesto que ya viene incluido en el precio de cada litro de combustible que se compra en las gasolineras. Sin embargo, el gobierno federal tiene la facultad de otorgar un estímulo fiscal, que no es otra cosa que un "descuento" a ese impuesto.

Cuando el estímulo es alto: Hacienda absorbe parte del impuesto y tú pagas menos en la bomba.

Hacienda absorbe parte del impuesto y tú pagas menos en la bomba. Cuando el estímulo es bajo o nulo: Los conductores pagan la cuota completa del impuesto.

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