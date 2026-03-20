Peso Mexicano Cierra Semana con Pérdidas ante Temores por Conflicto en Medio Oriente; BMV Cae

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerraron la jornada de este viernes 20 de marzo con pérdidas, impulsadas por el nerviosismo global ante el conflicto en Medio Oriente y la reducción de las apuestas sobre próximos recortes a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

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Peso borra ganancias semanales

La moneda doméstica registró una depreciación del 1.2%, cotizando en 17.9415 unidades por dólar en la recta final de los negocios. Con este movimiento, el peso eliminó la leve recuperación que había acumulado durante la semana, llegando incluso a tocar brevemente la barrera clave de las 18 unidades.

El sentimiento negativo se reflejó también en el Chicago Mercantile Exchange, donde las apuestas a favor de la apreciación del peso cayeron por octava semana consecutiva, alcanzando su nivel más bajo desde octubre de 2025. Asimismo, el consenso de analistas en la encuesta de Citi ajustó al alza su pronóstico para el cierre de año, ubicándolo en 18.35 pesos por dólar.

Inflación y tasas

El principal catalizador de la jornada fue el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del petróleo y la inflación global.

Postura de la Fed: Tras mantener las tasas estables esta semana, la Reserva Federal advirtió que está preparada para aplicar políticas más restrictivas si los precios sufren nuevos impactos.

Tras mantener las tasas estables esta semana, la Reserva Federal advirtió que está preparada para aplicar políticas más restrictivas si los precios sufren nuevos impactos. Decisión de Banxico: La próxima semana, el Banco de México sostendrá su primer encuentro tras suspender en febrero su ciclo de recortes. Aunque la mayoría de los analistas prevé que se mantenga la pausa monetaria, grandes bancos globales aún esperan que se reanuden las disminuciones.

"El conflicto en Medio Oriente continúa siendo el principal catalizador, especialmente por su impacto en el petróleo, la inflación y las decisiones de los bancos centrales", señaló Laura Torres, directora de inversiones de IMB Capital Quants.

Descalabro en la bolsa y el "Witching Day"

El índice referencial S&P/BMV IPC cayó un 1.63%, situándose en los 64 mil 134.90 puntos. Con este resultado, la bolsa mexicana hiló su quinta semana consecutiva de pérdidas, acumulando un declive semanal del 2.3%.

La sesión estuvo marcada por un alto volumen de negocios debido al "Witching Day" (vencimiento de contratos de futuros y opciones en Estados Unidos). Entre las empresas más afectadas destacaron:

Genomma Lab (LABB.MX): -6.25% (16.20 pesos).

Kimberly-Clark de México (KIMBERA.MX): -4.44% (39.21 pesos).

Con información de: Reuters

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