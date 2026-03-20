T-MEC Podría Extenderse hasta 2042 Si Se Llega a Un Acuerdo en Revisión: Justin Trudeau

El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló que la próxima revisión del T-MEC será clave para definir su futuro, ya que de alcanzar acuerdos entre los tres países, el tratado comercial podría extender su vigencia hasta 2042.

“Este verano los tres países acordaron revisar el T-MEC para ver si hay aspectos que se puedan mejorar. Si lo logramos, perfecto, podríamos asegurar la vigencia del T-MEC hasta 2042, lo cual sería excelente si brindara la estabilidad y la seguridad que la gente necesita", dijo en su participación en la 89 Convención Bancaria.

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No obstante, Trudeau advirtió que si no se llega a un acuerdo este verano, la vigencia del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se extenderá hasta 2036. "Este es un buen punto de control. Es un momento para analizar y debatir”, subrayó.

Desde Cancún, Quintana Roo, el ex primer ministro canadiense también dijo que, a diferencia del primer mandato del presidente Donald Trump, actualmente las empresas estadounidenses no han defendido de la misma forma el T-MEC.

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Comienzan las negociaciones presenciales

Estados Unidos y México comenzaron el miércoles en Washington las negociaciones presenciales para la revisión del acuerdo de libre comercio T-MEC, que también incluye a Canadá, un proceso que debe iniciar el 1 de julio y que resulta incierto por la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, viajó ese día a la capital estadounidense para reunirse, por separado, con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio del Gobierno de Trump, Howard Lutnick.

"Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR, y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día", explicó Ebrard en la red social X.

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La Oficina Comercial estadounidense informó en un comunicado que Greer y Ebrard instruyeron a sus equipos técnicos a mantener reuniones regulares antes del 1 de julio, cuando comenzará la revisión conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de: N+ y EFE

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