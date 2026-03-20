SHCP Estima Impacto "Neutro" en Finanzas Públicas ante Aumento en Precio de Petróleo 

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, estimó un impacto “neutro” en las finanzas públicas ante el aumento del precio del barril del petróleo, el cual superó los 100 dólares.

El funcionario federal también afirmó que hay estabilidad en los precios de combustibles y que se protegerá la economía de las familias.

Estas declaraciones se dan luego de que el pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó el subsidio a la gasolina, a través del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS), para compensar el incremento de los precios derivado del conflicto en Medio Oriente.

Hoy, 20 de marzo de 2026, Amador Zamora indicó que se trata de un esfuerzo fiscal, porque hay menos IEPS, pero por el otro lado Petróleos Mexicanos (Pemex) consolida el balance público.

“Es un mecanismo muy transparente cuyo objetivo es ayudar a las familias mexicanas. Qué es lo que busca este mecanismo: que los mayores precios de los energéticos no afecten a la economía de todas sus familias, qué implica eso, pues es un esfuerzo fiscal porque tenemos menos IEPS, pero por el otro lado como Pemex consolida en el balance público y Pemex recibe más ingresos por mayores precios del petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro como lo fue en 2022”, dijo.

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Protección de la economía familiar

El titular de la SHCP sostuvo así que no hay aumento en el combustible, sino estabilidad en su precio.

“No hay un aumento en el combustible, hay estabilidad en los precios de los combustibles, vamos a proteger la economía de las familias; el mecanismo está hecho para que lo absorbamos en el sector público”, hizo hincapié.

Por otra parte, en entrevista, en el marco de la 89 Convención Bancaria realizada en Cancún, aplaudió el anuncio de Sheinbaum Pardo sobre impulsar el pago con tarjeta en gasolineras y casetas.

“El mecanismo es bastante transparente, muy claro, pero no hay necesidad de una modificación respecto a las cuotas el intercambio en las comisiones de tarjetas. Creo que son muy buenas noticias”, dijo.

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De acuerdo con Amador Zamora, por primera vez desde que se creó la cuota de intercambio va a haber una reducción; “la presidenta nos ha animado con el mandato de reducir los costos de la operación no nada más para los tarjetahabientes, para los usuarios, sino también para algunos sectores gasolineros, ayudarle al sector gasolinero que está enfrentando estas condiciones para que haya una reducción para las tarjetas y las comisiones”.

Además, adelantó que en el próximo mes se autorizaría la homologación de transferencias electrónicas anunciada un día antes por la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.

“Es una disposición conjunta Hacienda, Banco de México, tenemos que pasar por las aprobaciones de los órganos de Banco de México que son autónomos. En cuanto se dé la autorización vamos a operar. En el próximo mes, mes y medio, en el corto plazo”, agregó.

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Con información de Mónica Garduño, N+.

spb