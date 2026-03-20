¡Así Es la Playera de Visitante de la Selección Mexicana de Futbol para el Mundial 2026!

Este jueves, fue presentado el uniforme que usará la Selección Mexicana de Futbol como visitante durante la Copa del Mundo 2026, la cual se celebrará en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

A través de un video publicado en redes sociales, Adidas mostró la 'piel' que usarán los jugadores del Tri, así como otras 25 selecciones que están bajo la marca alemana.

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Este equipamiento será usado en el tercer partido de fase de grupos, cuando México se enfrente a un equipo europeo que todavía está por asignarse.

Características del uniforme

El uniforme de visitante de la Selección Mexicana está confeccionado en blanco, para la playera y calcetas, y en verde, para el short.

Destacan las franjas tricolor en distintos lugares de las prendas, así como la frase en la espalda que dice: 'Somos México'. El escudo de la Federación destaca en el costado izquierdo del pecho.

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De acuerdo con la descripción del uniforme, la playera está inspirada en "la rica historia de México, con diseños y motivos que recuerdan a los templos antiguos".

Como todas las playeras de juego, tienen una tecnología para mantener fresco y seco a quien la porte, lo que permite un mayor rendimiento.

Partidos de México en el Mundial

El Tri tendrá sus partidos de fase de grupos (A) en la Ciudad de México y en Guadalajara:

El 11 de junio, en la inauguración, jugará ante Sudáfrica, en el Banorte (CDMX).

El 18 de junio, el duelo será ante Corea del Sur, en el Akron (Guadalajara).

El 24 de junio, se medirá a una selección europea por definir, en el Banorte (CDMX).

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Con información de N+

ICM