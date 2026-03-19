Selección Mexicana: ¿Quiénes Fueron Convocados para los Partidos contra Portugal y Bélgica?

La Selección Nacional de México anunció la convocatoria del entrenador Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica. “El Vasco” Aguirre llamó a 26 jugadores para la próxima Fecha FIFA y hay varias sorpresas. Estos son los detalles.

Para la Fecha FIFA de marzo son 26 los futbolistas que se concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento, de cara a los partidos de preparación frente a Portugal y Bélgica.

Noticia relacionada: Crece la Lista de Lesionados en la Selección Mexicana; Estos Jugadores Se Pierden los Amistosos

Una de las sorpresas es el primer llamado de Álvaro Fidalgo, español naturalizado mexicano que estuvo varios años en el América y hoy juega para el Real Betis en LaLiga. Antes de estar en la lista, el nombre de “El Maguito” ya sonaba como candidato a la Selección Mexicana: afición y prensa coincidían en que debería ser llamado al equipo tricolor.

Otro nombre que resalta en esta convocatoria es el de Memo Ochoa: el veterano arquero volverá a portar la casaca tricolor luego de una larga ausencia. No es un secreto que su llamado se debe a que el portero Ángel Malagón sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial 2026, lo que abre la posibilidad de que Paco Memo entre en la lista definitiva.

En esta convocatoria, las Chivas son los que aportarán más elementos (5): Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Mientras que Toluca suma 3 futbolistas: Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega. Y América como Cruz Azul cederán a 2 elementos cada uno. Además, llama la atención el llamado de Guillermo "Memote" Martínez, delantero de Pumas que pasa por un buen momento en la Liga MX 2026.

Video: Alex de la Rosa Afirma Que Rendimiento de la Selección Mexicana en Juegos Amistosos Fue Muy Pobre

¿Quiénes Están en la Lista de Convocados para Amistosos contra Portugal y Bélgica? Así Queda Selección Mexicana

A continuación la lista de convocados por Javier Aguirre para los duelos de preparación contra Portugal y Bélgica, que se jugarán en el Estadio Banorte de la CDMX.

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas:

Richard Ledezma (Chivas)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Johan Vásquez (Genoa)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Angulo (Tigres)

Medios:

Denzell García (FC Juárez)

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Érick Sánchez (América)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Delanteros:

Roberto Alvarado (Chivas)

Germán Berterame (Inter Miami)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Raúl Jiménez (Fulham)

Armando González (Chivas)

La Selección Mexicana se enfrentará a Portugal el sábado 28 de marzo en la CDMX. Y posteriormente, el martes 31 de marzo, se medirá a su similar de Bélgica. Ambos duelos están programados a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC