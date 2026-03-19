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Selección Mexicana: ¿Quiénes Fueron Convocados para los Partidos contra Portugal y Bélgica?

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N+ | Roberto G. Castañeda

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Javier Aguirre llamó a 26 futbolistas para la Fecha FIFA de marzo y hay varias sorpresas. Estos son los detalles

México enfrentará a Portugal y Bélgica en la próxima fecha FIFA.

México enfrentará a Portugal y Bélgica en la próxima fecha FIFA. Foto X: @miseleccionmx

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La Selección Nacional de México anunció la convocatoria del entrenador Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica. “El Vasco” Aguirre llamó a 26 jugadores para la próxima Fecha FIFA y hay varias sorpresas. Estos son los detalles.

Para la Fecha FIFA de marzo son 26 los futbolistas que se concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento, de cara a los partidos de preparación frente a Portugal y Bélgica.

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Una de las sorpresas es el primer llamado de Álvaro Fidalgo, español naturalizado mexicano que estuvo varios años en el América y hoy juega para el Real Betis en LaLiga. Antes de estar en la lista, el nombre de “El Maguito” ya sonaba como candidato a la Selección Mexicana: afición y prensa coincidían en que debería ser llamado al equipo tricolor.

Otro nombre que resalta en esta convocatoria es el de Memo Ochoa: el veterano arquero volverá a portar la casaca tricolor luego de una larga ausencia. No es un secreto que su llamado se debe a que el portero Ángel Malagón sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial 2026, lo que abre la posibilidad de que Paco Memo entre en la lista definitiva.

En esta convocatoria, las Chivas son los que aportarán más elementos (5): Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. 

Mientras que Toluca suma 3 futbolistas: Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega. Y América como Cruz Azul cederán a 2 elementos cada uno. Además, llama la atención el llamado de Guillermo "Memote" Martínez, delantero de Pumas que pasa por un buen momento en la Liga MX 2026.

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¿Quiénes Están en la Lista de Convocados para Amistosos contra Portugal y Bélgica? Así Queda Selección Mexicana

A continuación la lista de convocados por Javier Aguirre para los duelos de preparación contra Portugal y Bélgica, que se jugarán en el Estadio Banorte de la CDMX.

Porteros: 

  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
  • Carlos Acevedo (Santos)

Defensas:

  • Richard Ledezma (Chivas)
  • Jorge Sánchez (PAOK)
  • César Montes (Lokomotiv Moscú)
  • Israel Reyes (América)
  • Johan Vásquez (Genoa)
  • Everardo López (Toluca)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Jesús Angulo (Tigres)

Medios:

  • Denzell García (FC Juárez)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid)
  • Álvaro Fidalgo (Real Betis)
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Érick Sánchez (América)
  • Brian Gutiérrez (Chivas)

Delanteros: 

  • Roberto Alvarado (Chivas)
  • Germán Berterame (Inter Miami)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
  • Alexis Vega (Toluca)
  • Guillermo Martínez (Pumas)
  • Raúl Jiménez (Fulham)
  • Armando González (Chivas)

La Selección Mexicana se enfrentará a Portugal el sábado 28 de marzo en la CDMX. Y posteriormente, el martes 31 de marzo, se medirá a su similar de Bélgica. Ambos duelos están programados a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). 

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Con información de N+
RGC

 

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