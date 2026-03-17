¿Cuáles Son los Partidos del Mundial 2026 que Irán Pedía Mover a México y la FIFA Rechazó?

Aunque la Federación de Futbol de Irán informó que estaba en negociaciones para cambiar la sede de sus partidos en el Mundial 2026, de Estados Unidos a México, la FIFA no está dispuesta a hacer modificaciones.

El presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, señaló que “estamos negociando con la FIFA para celebrar los partidos de Irán en el Mundial en México”.

Incluso el gobierno mexicano se dijo dispuesto a recibir al seleccionado de Irán si la FIFA daba su aval. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes 17 de marzo que “lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible, porque los iraníes iban a ir a Estados Unidos, sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaremos”.

Pero el máximo ente rector del futbol mundial no parece convencido de los ajustes en el calendario. De acuerdo con un comunicado emitido, “la FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado”.

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Mundial 2026: ¿Cuáles Son los Partidos que Irán Pedía Mover a México y la FIFA Rechazó?

La Selección de Irán está ubicada en el Grupo G del Mundial 2026, junto con Nieva Zelanda, Bélgica y Egipto. Y sus tres primeros partidos están programados de la siguiente manera:

Irán vs Nueva Zelanda, el 16 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California

Bélgica vs Irán el 21 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California

Egipto vs Irán, el 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, Washington

Ante la negativa de la FIFA de cambiar la sede, todo indica que Irán no acudirá al Mundial 2026.

Luego de que se anunció que la Selección de Irán no acudirá al Mundial 2026, la FIFA tiene ante sí el dilema de qué hacer en este caso. El miércoles 11 de marzo el ministro de Deportes iraní dio a conocer que “después de que el gobierno corrupto (de Estados Unidos) mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”.

Ahman Donyamali lo explicó así: “Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Irán no debería participar en el Mundial de futbol 2026 por "su propia seguridad".

El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones dos días después de decirle a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto que existe en Medio Oriente.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social indicó: "La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad".

Ante ese panorama, la FIFA puede recurrir a otra Selección Nacional para que ocupe la plaza vacante en el Grupo G, junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

¿Qué Selección Será Invitada por la FIFA al Mundial 2026 para Llenar el Lugar de Irán?

Y el representativo que ocuparía ese lugar sería el de Irak, para que la Confederación Asiática de Futbol mantenga sus 8 plazas directas. Esa es la solución lógica que seguiría la FIFA, porque los iraquíes son los mejores posicionados luego de Irán.

De hecho, Irak se estaba preparando para jugar repechaje ante el ganador del Bolivia vs Surinam, partido programado para el 26 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

Si se mueven las piezas, entonces Irak avanza automáticamente al Mundial 2026 y su sitio en el repechaje pasará a ser ocupado por Emiratos Árabes Unidos. El duelo contra Bolivia o Surinam será el 31 de marzo, también en la ciudad de Monterrey.

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Con información de N+

RGC

