Mundial 2026: FIFA No Plantea Modificar el Calendario ante Petición de Irán

El pasado lunes 16 de marzo, la Embajada de Irán en México compartió una declaración de, Mehdi Taj, Presidente de la Federación Iraní de Futbol, en la que aseguró que "cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos". Además, agregó que están "negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México".

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Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró hoy, 17 de marzo de 2026, que el país no tiene inconveniente en albergar los partidos del combinado iraní durante el Mundial 2026, aunque señaló que la FIFA está analizando ese tema. “(Los iraníes) lo están viendo con la FIFA, si es factible —porque iban a ir a Estados Unidos— si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, aseguró la mandataria.

Sin embargo, parece que la FIFA no tiene intenciones de mover el calendario establecido, a menos de 100 días para que comience el torneo.

FIFA espera que el Mundial se lleve a cabo según el calendario ya establecido

En un comunicado, la FIFA afirmó que está “en contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026". Sin embargo, en ese comunicado se aclara que "la FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”.

En ese sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó el lunes que la “FIFA debe responder” a la duda planteada por Trump. “La FIFA es la organizadora del Mundial (...) Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre que el entorno no es seguro para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad y la habilidad para proporcionar seguridad para un evento deportivo tan importante”, afirmó.

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DB