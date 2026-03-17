FIFA y YouTube logran Acuerdo "Histórico": Así Podrás Ver los Partidos del Mundial 2026

Este martes 17 de marzo de 2026, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció un acuerdo con YouTube —que calificó de “histórico” — de cara al Mundial 2026.

Se trata de un acuerdo para convertir a YouTube en “plataforma preferente” del Mundial de Futbol que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de este año. El objetivo es ampliar el alcance global del torneo.

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¿De qué trata el acuerdo?

Según un comunicado de la FIFA, la alianza permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales utilizar sus canales oficiales en YouTube para ofrecer contenidos como los siguientes:

Resúmenes ampliados

Imágenes inéditas

Videos cortos

Material a la carta

Lo anterior con el fin de incrementar la interacción con los aficionados en todo el mundo.

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¿Cómo ver los partidos en YouTube?

Entre las novedades desataca que, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán retransmitir en directo los 10 primeros minutos de cada partido a través de YouTube.

Además, podrán emitir íntegramente una selección de encuentros en determinadas regiones, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias.

De igual manera, el acuerdo contempla la publicación de contenido premium en el canal oficial de la FIFA, así como la difusión de material procedente de su archivo digital, incluidos partidos históricos completos y momentos emblemáticos, para generar expectación antes del inicio del torneo.

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Panorama mediático cambiante

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, señaló que la colaboración permitirá “llegar a aficionados de todo el mundo como nunca”.

Además de reforzar la presencia del torneo "en el cambiante panorama mediático".

Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva “global, interactiva y adaptada a los aficionados”.

Aseguró que la alianza ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.

La colaboración incluirá también la participación de creadores de contenido de todo el mundo, "que tendrán acceso sin precedentes al torneo para generar contenidos exclusivos, desde historias humanas hasta análisis tácticos, contribuyendo a ofrecer nuevas perspectivas de la competición".

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Con información de EFE.

spb