Caso Ayelen Iglesias: Hallan Con Vida a Alumna del Colegio de Bachilleres de Cuernavaca
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Ayelen Iglesias Vidal, alumna del Colegio de Bachilleres de Cuernavaca de quien no se sabía su paradero desde el 10 de marzo, fue hallada con vida, informó la Fiscalía de Morelos
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La joven Ayelen Iglesias Vidal, de quien se desconocía su paradero desde hace una semana, fue hallada con vida, informó la noche de este lunes 16 de marzo la Fiscalía de Morelos.
"#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de AYELEN IGLESIAS VIDAL de 17 años de edad. Fue localizada", señaló la dependencia ministerial con la ficha de búsqueda y el sello del hallazgo con vida.
No se informó de inmediato las condiciones de la localización ni la ubicación de la alumna del Colegio de Bachilleres de Cuernavaca, cuyo reporte de desaparición se consignó desde el pasado 10 de marzo.
#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de AYELEN IGLESIAS VIDAL de 17 años de edad. Fue localizada. pic.twitter.com/1dckRFdMpN— FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 17, 2026
Más temprano este lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, adelantó que había avances en el caso.
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ASJ