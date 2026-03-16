Cuba Abre Posibilidad de Tener una Relación Comercial con Empresas de EUA y con Sus Emigrados

La diáspora cubana podrá invertir y manejar empresas en múltiples sectores de la economía de la isla, incluido el bancario, anunció este lunes La Habana, que está en conversaciones con Estados Unidos.

"Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes", anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC difundida este lunes.

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El anuncio se produce en momentos en que Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que espera "tener el honor de tomar Cuba" durante su segundo mandato. "Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", dijo a periodistas Trump en el Despacho Oval. "Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera", añadió.

En otra entrevista con la televisión cubana, Pérez-Oliva explicó que los emigrados "podrán asociarse con una entidad pública o privada" ya existente en la isla, o crear la propia privada, y que para ello «no existe ninguna limitación".

Entre otros sectores, mencionó los bancos de inversión, la agricultura con la entrega de tierra en usufructo, la producción de energía y de alimentos.

Pérez-Oliva subrayó que el embargo de Estados Unidos "es el principal obstáculo para el desarrollo de todas las transformaciones" que Cuba "está implementando en el ámbito económico".

"Nos priva del acceso a la financiación, al acceso a la tecnología, al acceso a los mercados" y actualmente al "acceso al combustible", apuntó.

Con información: de AFP

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