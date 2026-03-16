Trump Dice que Sería "un Gran Honor" Tomar Cuba en Medio de Tensiones por Bloqueo

El presidente Donald Trump afirmó este lunes 16 de marzo de 2026 que sería "un gran honor" tomar Cuba, en declaraciones realizadas desde la Oficina Oval de la Casa Blanca al término de la sesión de firma de la orden ejecutiva antifraude.

Las palabras del mandatario llegaron en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético que Washington mantiene contra la isla.

"Tomar Cuba": lo que dijo Trump y cómo lo dijo

Las declaraciones surgieron en una dinámica de pregunta y respuesta con los medios presentes. Trump señaló que Cuba se encuentra en un momento de debilidad y que el tema de una posible acción estadounidense lleva décadas sobre la mesa.

"Pienso que Cuba está viendo el fin... Llevo toda la vida oyendo de Estados Unidos y Cuba: '¿Cuándo lo hará Estados Unidos?' Yo sí creo que tendré el honor de tomar Cuba. Sería un gran honor", afirmó el mandatario.

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Ante la pregunta directa de un periodista sobre qué significaba exactamente "tomar Cuba", Trump no descartó ninguna vía. Dijo que podría ser una liberación o una toma en sentido más amplio, y calificó a Cuba como "una nación muy debilitada". No precisó mecanismos, plazos ni acciones concretas.

Sin querer guerras, pero sin descartar la fuerza

En el mismo intercambio, Trump insistió en que no busca conflictos armados y enmarcó su política exterior bajo el concepto de "paz mediante la fuerza". Para ilustrar ese enfoque, se refirió a Irán y al contexto que, según él, justificó la Operación Furia Épica.

"No quiero guerras, quiero guerras casi menos que cualquiera. 'La paz mediante la fuerza'. Vengo fijándome en Irán desde hace mucho tiempo, los critiqué hace 20 años cuando era un civil, y son gente violenta y despiadada, los jefes", señaló Trump, quien agregó que el gobierno iraní emitió hace dos semanas un memorando en el que amenazaba con disparar a quienes salieran a protestar.

La Casa Blanca no emitió ningún comunicado adicional que precisara el alcance de las declaraciones sobre Cuba.

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CT