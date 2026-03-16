México Llega a Negociar el T-MEC con Postura de "Cabeza Fría"; Así Será la Agenda

Con una agenda de dos días y una postura pública ya comunicada, México se prepara para sentarse frente a Estados Unidos en la primera ronda formal de conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial vigente desde 2020 que sustituyó al TLCAN y convirtió a la región en uno de los bloques comerciales más grandes del mundo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este lunes que el plan fue aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum: el martes habrá una reunión previa vía Zoom y el miércoles 18 de marzo arranca formalmente la primera ronda de conversaciones con la contraparte estadounidense.

¿Qué va a proponer México en la mesa del T-MEC?

La postura del gobierno mexicano ya está definida antes de que inicien las conversaciones: proponer la permanencia del T-MEC y la eliminación de los aranceles que Washington ha aplicado de forma unilateral. Esta posición es resultado de semanas de consultas preparatorias en las que México documentó por escrito sus preocupaciones frente a Estados Unidos.

Entre los puntos que México llevará a la mesa destacan dos: las asimetrías laborales entre ambos países y la aplicación de los mecanismos arancelarios conocidos como norma 232 y norma 301, que permiten al gobierno estadounidense imponer aranceles por razones de seguridad nacional o prácticas comerciales consideradas desleales. México sostiene que su uso contradice los compromisos pactados en el propio tratado.

La filosofía con la que Ebrard llega a Washington

En su cuenta de X, el secretario de Economía resumió en una frase la consigna con la que México entra a esta negociación: "Cabeza fría y firmeza nos guiarán."

La presidenta Sheinbaum también se mostró optimista durante su conferencia matutina de este lunes. "Buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, en comercio. Ahora inician estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término", afirmó la mandataria.

¿Por qué el T-MEC sigue siendo clave para los sectores productivos?

El respaldo interno al tratado es amplio. Tras la realización de 30 mesas sectoriales en el país, el subsecretario de Comercio, Vidal Llerenas, informó que el 84% de los sectores industriales mexicanos percibe de forma positiva su integración al T-MEC, y el 75.9% de las entidades federativas también lo valora favorablemente. Llerenas apuntó como tarea pendiente una mejor incorporación de las regiones del sur del país a la cadena productiva de América del Norte.

La llamada entre Sheinbaum y Trump, todavía sin fecha

En paralelo a las negociaciones técnicas, el gobierno mexicano busca el "mejor momento" para que la presidenta Sheinbaum sostenga una llamada directa con el presidente estadounidense Donald Trump. La fecha aún no está definida, aunque los equipos técnicos de ambos países comenzaron sus primeros acercamientos desde este lunes.

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CT