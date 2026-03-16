Inicio Internacional Latinoamerica Apagón Masivo en Cuba Hoy: Isla Queda Desconectada Totalmente del Sistema Eléctrico

Apagón Masivo en Cuba Hoy: Isla Queda Desconectada Totalmente del Sistema Eléctrico

|

N+

-

Se trata del sexto apagón masivo en Cuba, en año y medio

Foto: Reuters | Archivo

COMPARTE:

Cuba sufrió un nuevo apagón masivo hoy, 16 de marzo de 2026, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem); se trata del sexto caso nacional en año y medio.

El Ministerio de Energía y Minas detalló que “se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Información en desarrollo…

Con información de N+ y EFE.

RMT

Justicia Internacional
