Apagón Masivo en Cuba Hoy: Isla Queda Desconectada Totalmente del Sistema Eléctrico
Se trata del sexto apagón masivo en Cuba, en año y medio
Cuba sufrió un nuevo apagón masivo hoy, 16 de marzo de 2026, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem); se trata del sexto caso nacional en año y medio.
El Ministerio de Energía y Minas detalló que “se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”.
#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026
👉 Continuaremos informando.
Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.
Información en desarrollo…
