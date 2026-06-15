¿Cuándo se Revelan Detalles del Acuerdo de Paz entre EUA e Irán? Esto Dijo Trump

El presidente de Estados Unidos se reúne con líderes mundiales en la cumbre del G7 en Francia

Donald Trump durante la cumbre del G7 en el Hotel Royal Evian el 15 de junio de 2026, Francia. Foto: ReutersDonald Trump durante la cumbre del G7 en el Hotel Royal Evian el 15 de junio de 2026, Francia. Foto: Reuters

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Acuerdo de paz entre EUA e Irán se firmará pronto, dice Trump. ¿Qué implicaciones tendrá para la paz en Oriente Medio? Más detalles aquí.

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