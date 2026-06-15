¿Cuándo se Revelan Detalles del Acuerdo de Paz entre EUA e Irán? Esto Dijo Trump

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, informó hoy, 15 de junio de 2026, cuándo se darán a conocer detalles del acuerdo de paz con Irán, previsto para firmarse el siguiente viernes.

Poco después de haber llegado a Evian, Francia, para una reunión del G7, el mandatario reiteró que se alcanzó un acuerdo con Irán y que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto el 19 de junio.

¿Cuándo se conocerán detalles del documento?

El republicano también expuso que el texto del acuerdo se dará a conocer luego de la firma oficial del viernes.

Cabe señalar que aunque muchos líderes mundiales expresaron su alivio por un acuerdo que podría poner fin al conflicto con Irán, éste se vio empañado por la inquietud ante las nuevas amenazas arancelarias de Trump a Francia y sus advertencias sobre los peligros de la inmigración.

Reunión del G7

Trump se reunió hoy con líderes mundiales en la cumbre del Grupo de los Siete, celebrada en un complejo turístico a orillas de un lago en Francia.

Ahí presentó su acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán y dijo que ahora centraría su atención en intentar garantizar la paz entre Ucrania y Rusia, al tiempo que trataría de poner fin a los combates en el Líbano.

"Ayer mantuvimos una conversación muy positiva con el presidente (Volodimir) Zelenski y el presidente (Vladimir) Putin, y creo que quizá podamos hacer algo al respecto. De verdad lo creo. Creo que ambos están abiertos", mencionó.

Trump tiene previsto asistir a una sesión de trabajo con el presidente ucraniano Zelenski en la cumbre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trump Anunció Acuerdo con Irán y Apertura del Estrecho de Ormuz

Temas de la cumbre

La cumbre del G7 se realizará del 15 al 17 de junio, y en ella se abordarán varios temas, entre ellos las repercusiones de las guerras en Europa del Este y Oriente Medio.

Los siete buscarán además puntos en común para abordar los desequilibrios económicos globales, el abastecimiento de minerales críticos fuera de China —el proveedor dominante— y la inteligencia artificial.

Con información de Reuters.

SPB