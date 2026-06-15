¿De Qué Murió Anne Schedeen, Actriz Que Interpretó a la 'Madre' de Alf? Esto Sabemos

Schedeen es recordada mundialmente por haber interpretado al personaje Kate Tanner en la icónica serie cómica de finales de los años ochenta

La actriz Anne Schedeen fue conocida por interpretar a la madre adoptiva del extraterrestre Alf. Foto: Facebook @anne.schedeenLa actriz Anne Schedeen fue conocida por interpretar a la madre adoptiva del extraterrestre Alf. Foto: Facebook @anne.schedeen
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