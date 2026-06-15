¿De Qué Murió Anne Schedeen, Actriz Que Interpretó a la 'Madre' de Alf? Esto Sabemos

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz estadounidense Anne Schedeen a los 77 años de edad.

Schedeen es recordada mundialmente por haber interpretado al personaje Kate Tanner en la icónica serie cómica de finales de los años ochenta, Alf.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por sus familiares a través de una publicación en la red social Facebook y posteriormente confirmada por su representante legal, provocando reacciones en el gremio artístico.

Lo que se sabe sobre la causa de su fallecimiento

A pesar del interés de los seguidores de la serie por conocer los detalles del deceso de la actriz, la información oficial disponible mantiene total reserva sobre las circunstancias de su partida:

Causa de muerte: En las publicaciones emitidas por la familia en las redes sociales no se ha revelado la causa de su muerte.

Fecha del deceso: Los reportes familiares y de su entorno cercano tampoco han precisado la fecha exacta en que se produjo el fallecimiento de la artista.

Su agente, Tom Markley —director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency—, validó la pérdida ante los medios de comunicación.

"Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos", declaró según informó el medio especializado The Hollywood Reporter (THR).

"Odio visceral hacia Trump"

En el comunicado difundido en Facebook, los familiares de Schedeen rindieron homenaje a su personalidad y compartieron los aspectos que marcaron su vida privada:

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella".

Trayectoria y los secretos detrás del set de "Alf"

Nacida bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949, la actriz creció en una granja situada a las afueras de Portland, en el estado de Oregón.

Antes de alcanzar la fama internacional en la comedia del extraterrestre, consolidó su carrera con apariciones en producciones televisivas como Paper Dolls (Muñecas de papel), Emergency! (¡Emergencia!) y Simon & Simon.

Su papel más trascendental llegó en septiembre de 1986 con Alf, dando vida a la mujer que albergaba en el garaje de su casa en los suburbios de California a un ingenioso alienígena. La producción se emitió hasta marzo de 1990 y derivó en otros proyectos, incluyendo una serie animada.

A pesar del éxito rotundo del programa, Schedeen reveló en una entrevista pasada para la revista PEOPLE que la filmación representaba un verdadero reto diario.

La actriz calificó el rodaje como una "pesadilla técnica" debido a que el proceso de grabación era "extremadamente lento, caluroso y tedioso".

AMP