Bonnie Tyler Despierta del Coma: ¿Qué le Pasó a la Cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’?

Bonnie Tyler, la voz inconfundible detrás de la canción "Total Eclipse of the Heart", se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Faro, Portugal.

Sin embargo, este domingo llegó la primera buena noticia en semanas: la cantante de 75 años despertó del coma inducido al que fue sometida durante su recuperación de una cirugía intestinal de emergencia.

¿Qué le pasó a Bonnie Tyler?

La situación de salud de la cantante se hizo pública a inicios de mayo de 2026, cuando sus representantes confirmaron que había sido ingresada en un centro hospitalario de Faro tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

En aquel momento señalaron que la intervención había resultado satisfactoria y que la artista se encontraba en recuperación. Posteriormente, su estado se complicó y fue trasladada a cuidados intensivos.

Según reportes difundidos por medios británicos, Bonnie Tyler habría sufrido un paro cardíaco mientras los médicos intentaban reducir la sedación asociada al coma inducido que se le había administrado como parte de su tratamiento.

Bonnie Tyler comenzó a sentirse mal durante el mes de abril y permaneció varios días con molestias antes de acudir a un hospital privado acompañada por su esposo, Robert Sullivan, lo que terminó en la cirugía de emergencia y, posteriormente, en la inducción del coma.

¿Cuál es su estado actual?

Los representantes de la intérprete señalaron que ella ya no se encuentra en coma, pero continúa recibiendo atención médica especializada en la UCI.

"Bonnie ya no está en coma, pero sigue gravemente enferma. Aunque su estado está mejorando, el proceso de recuperación es lento. Sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo", indicó su equipo.

En cuanto a su agenda, todos los conciertos que tenía previstos hasta agosto han sido cancelados o aplazados al próximo año, aunque su equipo mantiene la esperanza de que las actuaciones programadas entre finales de octubre y mediados de diciembre puedan celebrarse según lo previsto.

La familia solicitó respeto a su privacidad y pidió que se detuviera la especulación: "Pedimos a los medios que cesen las especulaciones y la difusión de rumores que solo sirven para angustiar a su familia, amigos y seguidores", señalaron.

¿Quién es Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler alcanzó reconocimiento internacional durante la década de 1980 gracias a éxitos como "Total Eclipse of the Heart" y "Holding Out for a Hero". En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema "Believe in Me".