Bonnie Tyler Despierta del Coma: ¿Qué le Pasó a la Cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’?

La cantante Bonnie Tyler, de 75 años salió del coma inducido en Portugal, pero continúa grave en cuidados intensivos. Su equipo confirmó que los médicos confían en su recuperación completa.

bonnie-tyler-despierta-coma-que-le-paso-cantanteFoto: GettyImages

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Bonnie Tyler despierta del coma en Portugal tras cirugía de emergencia. Aunque sigue grave, los médicos confían en su recuperación.

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