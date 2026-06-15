Descubren Armamento en Camión de Pasajeros que Salió de Illinois, EUA y se Dirigía a Zacatecas

Elementos de la Guardia Nacional descubrieron las armas que se encontraban en un camión que se dirigía a Zacatecas

Descubren armas en camión de pasajerosCuartoscuro

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Descubren armamento en autobús de Illinois a Zacatecas. La Guardia Nacional y ANAM intensifican controles de vigilancia. Así fueron localizadas las armas.

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