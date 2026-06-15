Descubren Armamento en Camión de Pasajeros que Salió de Illinois, EUA y se Dirigía a Zacatecas

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informa que, en coordinación con la Guardia Nacional, fue descubierto un arsenal de armas que tenía como destino Zacatecas.

La ANAM indicó que fue el sábado 13 de junio de 2026, cuando se logró el aseguramiento de dos cargamentos ilegales de armas de fuego y cartuchos durante una revisión a un autobús de pasajeros proveniente de Addison, Illinois, Estados Unidos, con destino al municipio de Jerez, Zacatecas.

¿Cómo descubrió la GN el armamento?

En un comunicado, la Agencia Nacional de Aduanas de México, indicó que derivado de las labores de inspección se detectó que el primer cargamento se encontraba en posesión de un pasajero, mientras que el segundo correspondía a un envío realizado mediante el servicio de paquetería transportado en la misma unidad.

Las personas involucradas, así como las armas de fuego y cartuchos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes llevarán a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes.

"La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de fortalecer las acciones de inspección y control en los puntos de entrada al territorio nacional, contribuyendo a la seguridad de las mexicanas y los mexicanos".