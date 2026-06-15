España vs Cabo Verde Hoy: El Empate que le Costó 1 MDD a Un Hombre tras Apostar en una App

El caso de un apostador de la plataforma Polymarket se hizo viral luego que perdió 1 millón de dólares tras creer firmemente en la victoria de España contra Cabo Verde en el Mundial 2026 que concluyó en empate 0-0 en Atlanta.

Así fue la apuesta de España contra Cabo Verde

Un usuario anónimo logró adquirir acciones en Polymarket con un valor de 999 mil 068 dólares, al apoyar a España con un 92% de probabilidad de una victoria, ya que la selección española, la número 2 del ranking FIFA, era la favorita ante el conjunto africano (que ocupa el lugar 67).

Creyendo que sería la apuesta más fácil de ganar, arriesgó esa elevada cantidad buscando una ganancia neta de solo 85 mil 943.48 dólares.

Lo inesperado sucedió y el partido terminó sin goles, y el resultado lo dejó en cero.

¿Quién ganó en el España vs Cabo Verde?

Un usuario de la misma plataforma identificado como "fishalive", hizo lo opuesto al apostar 400 mil dólares a que España no obtendría victoria. Solo tenía 9% de opciones que su apuesta tuviera un desenlace positivo para él.

Obtuvo la cifra de 4.7 millones de dólares al terminal el empate.

Estos son los números de España al iniciar en un Mundial

La selección española empató con Cabo Verde (0-0), estos se suma en sus tropiezos en 12 de sus 17 estrenos en las fases finales de los Mundiales, con apenas cinco triunfos, cinco empates y siete derrotas, con 31 goles a favor y 24 en contra.

Sólo empezó con victoria en tres de sus últimos 15 Mundiales: en 2022 contra Costa Rica (7-0), en 2006 contra Ucrania (4-0) y en Japón y Corea 2002 con un 3-1 frente a Eslovenia.

Sus otros dos éxitos iniciales fueron en sus primeras fases finales en este torneo, en Italia 1934, cuando se impuso por 3-1 a Brasil, y en Brasil 1950, cuando doblegó por 3-1 a Estados Unidos.

Sus derrotas fueron por 1-5 contra Países Bajos en 2014; por 0-1 contra Suiza en 2010; por 2-3 contra Nigeria en Francia 1998; por 0-1 con Brasil en 1986; por 1-2 contra Austria en 1978; por 1-2 con Argentina en 1966 y por 0-1 con Checoslovaquia en 1962.

El empate de este lunes fue el quinto en un inicio de Mundial de España. Los otros cuatro fueron 3-3 contra Portugal en Rusia 2018, 2-2 con Corea del Sur en Estados Unidos 1994, 0-0 con Uruguay en Italia 1990 y 1-1 con Honduras en España 1982 (1-1).

HVI