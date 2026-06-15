España vs Cabo Verde Hoy: El Empate que le Costó 1 MDD a Un Hombre tras Apostar en una App

Un usuario anónimo logró adquirir acciones en Polymarket con un valor de 999 mil 068 dólares, al apoyar a España con un 92% de probabilidad de una victoria

Empate España vs Cabo Verde le Cuesta 1 MDD a Apostador en PolymarketEl delantero de España Lamine Yamal durante el partido de España y Cabo Verde. Foto: EFE

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Un usuario de la misma plataforma tenía 9% de probabilidades que su apuesta tuviera un desenlace positivo para él y al final obtuvo una ganancia de 4.7 millones de dólares por el empate

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