Marina Detiene a Rigoberto "N", Presunto Jefe del CDS en Chiapas

Marina captura en Chiapas a Rigoberto "N", presunto jefe de plaza del CDS en Mapastepec, con droga, arma y ponchallantas.

Marina Detiene a Rigoberto "N", Presunto Jefe del CDS en ChiapasFoto: Secretaría de Marina

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La Marina detiene a Rigoberto 'N', presunto jefe del CDS en Chiapas, con droga y armas. Un golpe de 913 mil pesos al cártel. ¿Qué sigue para los detenidos?

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