Marina Detiene a Rigoberto "N", Presunto Jefe del CDS en Chiapas

La Armada de México capturó el domingo a Rigoberto "N", identificado como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa (CDS) en Mapastepec, mientras viajaba en un vehículo por la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. Fue detenido junto con tres personas más y asegurado con droga, un arma y ponchallantas.

La operación fue ejecutada por la Vigésima Segunda Zona Naval en coordinación interinstitucional. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Marina, en la acción "se logró la detención de Rigoberto 'N', considerado líder de un grupo delictivo que opera en el estado de Chiapas".

Lo que llevaban en el vehículo

Junto a Rigoberto "N" y sus tres acompañantes, las autoridades aseguraron:

45 dosis de presunta metanfetamina.

60 dosis de presunta cocaína.

Un arma corta y un cargador.

25 ponchallantas.

Efectos diversos no especificados.

Más de 900 mil pesos fuera del alcance del cártel

La Marina estimó que la captura "afectó la estructura financiera de los grupos delictivos con un valor aproximado a 913 mil 069 pesos, con un impacto significativo para los mismos".

¿Qué sigue para los cuatro detenidos?

Tras la detención, las autoridades les leyeron sus derechos a los cuatro aprehendidos y los pusieron a disposición de las instancias competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.