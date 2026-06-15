Fuerte Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla y Naranja por Tormenta con Granizo

Las autoridades emitieron Alerta Amarilla y Naranja por intensificación de lluvias para esta tarde, las cuales se prevé se extiendan hasta la noche; toma tus precauciones.

Se mantienen activas las Alertas Amarilla y Naranja en la CDMX. Foto: N+Se mantienen activas las Alertas Amarilla y Naranja en la CDMX. Foto: N+

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¿Lluvias en tu alcaldía? CDMX bajo Alerta Amarilla por tormentas y granizo. Consulta las zonas afectadas y prepárate para el clima de esta tarde.

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