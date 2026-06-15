Fuerte Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla y Naranja por Tormenta con Granizo

La Secretaría de Gestión Integral y PC de la Ciudad de México emitió Alerta Amarilla y Naranja por lluvias fuertes y caída de granizo para esta tarde de lunes y hasta la noche en 12 alcaldías.
La Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo se mantenía activa en las alcaldías:
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Mientras que la Alerta Naranja estaba activa en las demarcaciones:
Cuauhtémoc
Iztacalco
Iztapalapa
Venustiano Carranza
¿En qué alcaldías llueve fuerte hoy?
Se observa la persistencia de lluvias de intensidad moderada a fuerte en la Gustavo A. Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco.
En tanto, cae granizo en Azcapotzalco, Coyoacán y Miguel Hidalgo.
Lluvias débiles con intervalos de chubascos en Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Iztacalco.
"Se prevé que, durante la tarde, las lluvias continúen, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo".
Metro activa marcha lenta por seguridad
Ante la lluvia de esta tarde, el Metro informó que se implementó la marcha de seguridad:
Líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B.
"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones".
Lluvia en Edomex
También se reporta lluvia moderada en algunos puntos del Edomex como Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Texcoco, Toluca y Metepec.