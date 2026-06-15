Fuerte Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla y Naranja por Tormenta con Granizo

La Secretaría de Gestión Integral y PC de la Ciudad de México emitió Alerta Amarilla y Naranja por lluvias fuertes y caída de granizo para esta tarde de lunes y hasta la noche en 12 alcaldías.

La Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo se mantenía activa en las alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Mientras que la Alerta Naranja estaba activa en las demarcaciones:

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

¿En qué alcaldías llueve fuerte hoy?

Se observa la persistencia de lluvias de intensidad moderada a fuerte en la Gustavo A. Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco.

En tanto, cae granizo en Azcapotzalco, Coyoacán y Miguel Hidalgo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia en CDMX Hoy: ¿En Qué Alcaldías Reportan Afectaciones por Tormentas?

Lluvias débiles con intervalos de chubascos en Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Iztacalco.

"Se prevé que, durante la tarde, las lluvias continúen, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo".

Metro activa marcha lenta por seguridad

Ante la lluvia de esta tarde, el Metro informó que se implementó la marcha de seguridad:

Líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B.

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones".

Te sugerimos que en temporada de lluvia utilices zapatos con suela antiderrapante. Camina con cuidado para evitar incidentes en tu traslado. pic.twitter.com/DKVwsR3mF8 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 15, 2026

Lluvia en Edomex

También se reporta lluvia moderada en algunos puntos del Edomex como Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Texcoco, Toluca y Metepec.