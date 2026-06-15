Fuertes Vientos Levantan Brincolín con Niños en Torreón

Ráfagas de viento levantaron un brincolín mientras niños se encontraban en el interior en Torreón.

Fuertes Vientos Levantan Brincolín con Niños en TorreónFoto: Facebook Mar Martínez

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Impactante: Ráfagas de viento levantan brincolín con niños en Torreón. Padres y paramédicos actuaron rápido. ¿Qué medidas de seguridad se tomarán ahora?

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