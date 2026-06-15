Fuertes Vientos Levantan Brincolín con Niños en Torreón

Durante la tarde de este domingo 14 de junio, decenas de familias se llevaron un susto en las instalaciones del Centro de Convenciones de Torreón.

Esto debido a que un evento de brincolines se vio afectado por las fuertes ráfagas de viento en el lugar que movieron los inflables mientras había niños en el interior.

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Rápido, los mismos padres de familia corrieron para sostener el brincolín y evitar que saliera volando. Algunos niños fueron atendidos por paramédicos mientras que otros fueron retirados por sus propias familias.

Centro de Convenciones de Torreón emite comunicado

Después de esta situación, el Centro de Convenciones de Torreón emitió un comunicado manifestando que el viento provocó el levantamiento momentáneo de una sección de la infraestructura.

Menciona que el lugar cuenta con las medidas de seguridad, protocolos y sistema de anclaje correspondiente para estas instalaciones. Sin embargo, se hará el dictamen correspondiente para fincar responsabilidades tras el incidente.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad y la situación fue controlada gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia.