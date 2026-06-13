Decomisan Armas Ocultas Dentro de Autobús en el Puente Internacional ll en Coahuila

Elementos de la Guardia Nacional destacamentados en el Puente Internacional Dos, entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila, lograron el aseguramiento de un arsenal compuesto por lanzagranadas, rifles de asalto y pistolas con incrustaciones de oro y diamantes.

El autobús, procedente del estado de Illinois, arribó durante la madrugada al Puente Internacional Número Dos, donde elementos de Aduanas y de la Guardia Nacional realizaron una revisión de rutina. Al inspeccionar la unidad con equipo no intrusivo, localizaron al menos 10 armas de diferentes calibres ocultas en su interior.

Entre el arsenal asegurado se encontraba un lanzacohetes, varios rifles tipo cuerno de chivo y semiautomáticos, así como cuatro pistolas con incrustaciones de oro y diamantes en las cachas.

Aseguran cargadores y cartuchos ocultos

Además, fueron asegurados varios cargadores y cartuchos útiles, los cuales estaban ocultos en diferentes compartimientos del autobús.

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La unidad provenía del norte de Estados Unidos y habitualmente cruzaba por esta frontera con rutas hacia ciudades como Saltillo, así como diversas regiones de Zacatecas y Guanajuato.

Elementos del área jurídica de la Aduana de Piedras Negras, con apoyo de oficiales de la Guardia Nacional adscritos como auxiliares de comercio exterior en el puente internacional, aseguraron el vehículo, a los operadores y a los pasajeros, quienes fueron trasladados a la Subdelegación de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras.

El autobús, las armas, los cartuchos y los dos operadores fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, mientras que los pasajeros serían entrevistados en calidad de testigos para determinar si alguno de ellos tiene relación con lo asegurado.