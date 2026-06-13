Decomisan Armas Ocultas Dentro de Autobús en el Puente Internacional ll en Coahuila

Autoridades de la Guardia Nacional decomisaron lanzagrandas, rifles de asalto, pistolas y un lanzacohetes en el puente Internacional Dos en Piedras Negras.

Decomisan Lanzagranadas y Rifles Ocultos en Autobús en Puente Internacional Dos en CoahuilaFoto: N+

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Impactante decomiso en Puente Internacional Dos: lanzagranadas, rifles y pistolas con incrustaciones de oro y diamantes ocultos en autobús. Descubre más sobre este hallazgo.

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