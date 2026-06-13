Muere Adolescente Luego de Accidente en la Feria de Gómez Palacio

Un adolescente de 17 años murió tras un accidente en las instalaciones de la feria de Gómez Palacio.

Muere Adolescente Luego de Accidente en la Feria de Gómez PalacioFoto: N+

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Tragedia en la Feria de Gómez Palacio: un adolescente de 17 años pierde la vida tras un accidente laboral. La Fiscalía investiga las causas del fatal incidente. Conoce más detalles.

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