Muere Adolescente Luego de Accidente en la Feria de Gómez Palacio

Durante la madrugada de este sábado 13 de junio, en las instalaciones de la Feria de Gómez Palacio, un menor de 17 años que laboraba en un establecimiento de alimentos perdió la vida.

De acuerdo con la información disponible, los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando el adolescente estaba finalizando su turno y, a causa de un accidente, sufrió lesiones que le costaron la vida.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha determinado la causa exacta del fallecimiento. Tras el accidente, compañeros y personas que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, cuyos elementos acudieron para brindarle atención y posteriormente trasladarlo de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el menor perdió la vida mientras recibía atención en el nosocomio.

Reforzarán medidas de seguridad después del fallecimiento del adolescente

La Dirección de Protección Civil, a cargo de Alfonso Mijares, informó que los protocolos de atención y supervisión se llevaron a cabo conforme a lo establecido. Al detectar el incidente, el joven fue trasladado al Hospital General, donde hora y media después perdió la vida.

Tras la confirmación del fallecimiento del adolescente que murió durante el primer día de la Feria de Gómez Palacio, el Municipio y la Dirección de Protección Civil lamentaron los hechos y expresaron sus condolencias a la familia.

Asimismo, las autoridades municipales informaron que ya establecieron contacto con los familiares del joven para brindarles acompañamiento y apoyo durante este difícil momento.

En cuanto a los próximos días de la Expo Feria 2026, se reforzarán los operativos de vigilancia en las instalaciones y los procedimientos de seguridad al interior del recinto. Además, se solicitará a expositores y trabajadores mantenerse atentos a posibles riesgos y evitar prácticas que puedan poner en peligro su integridad.

Joven resulta lesionada tras caer de un segundo piso en Piedras Negras

Una joven de 25 años resultó lesionada luego de caer de un segundo piso durante la madrugada del 8 de mayo en Piedras Negras.

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La lesionada fue identificada como Arlen, quien fue trasladada al Hospital General Dr. Salvador Chavarría.Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle C, en la colonia Central.

De acuerdo con los reportes, la joven se encontraba en el lugar cuando cayó desde un segundo piso y sufrió diversas lesiones.

Personas que estaban con ella la trasladaron al hospital, donde fue reportada como estable.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.