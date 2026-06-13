Alumno del CBTIS Ataca a su Compañero con Arma Punzocortante en La Laguna

Este viernes 12 de junio, un alumno del CBTIS 127, en el municipio de San Pedro, agredió con un objeto punzocortante a otro estudiante al interior del plantel.

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La agresión provocó a la víctima, identificada como Sergio, de 17 años, una herida superficial en una de las manos, lesión que no puso en riesgo su vida. El presunto agresor fue identificado como Mateo "N", de 16 años.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna II, Iván Hernández, el ataque habría tenido su origen en un conflicto de carácter sentimental relacionado con otra alumna.

El funcionario detalló que el problema comenzó como una discusión verbal y posteriormente escaló hasta la agresión física.

Mateo "N" fue asegurado por las autoridades. Asimismo, los padres del menor cubrieron la reparación del daño, mientras que el próximo 26 de junio se llevará a cabo una audiencia para determinar las responsabilidades correspondientes.

Estudiantes se pelean en baños de secundaria de Piedras Negras

A través de redes sociales circula un video que evidenció una pelea entre dos estudiantes al interior de una escuela secundaria. Los hechos ocurrieron en el baño de la Escuela Secundaria Técnica No. 5 "Pedro Ferriz Santacruz", ubicada en Piedras Negras.

En las imágenes se observan a los adolescentes intercambiando golpes. En varios momentos, ambos estuvieron a punto de lesionarse al impactarse contra los mingitorios del lugar.

De manera preliminar, se informó que los dos menores involucrados serían estudiantes de nuevo ingreso de primer grado. Hasta el momento, no se ha dado a conocer si alguno resultó lesionado o si fue necesaria la intervención de paramédicos en el plantel.

Por su parte, las autoridades educativas no han emitido información oficial sobre los hechos ni sobre las posibles medidas que se tomarán tras la difusión del video.