Alumno del CBTIS Ataca a su Compañero con Arma Punzocortante en La Laguna

Un alumno del CBTIS 127 de San Pedro atacó a su compañero con un arma punzocortante al interior del plantel.

Alumno del CBTIS Ataca a su Compañero con Arma Punzocortante en La LagunaFoto: N+

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Alumno del CBTIS 127 de San Pedro ataca a compañero con arma punzocortante

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