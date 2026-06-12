Padre Ataca a su Hijo con Taza de Cerámica Durante Riña en Torreón

La noche del jueves 11 de junio, una riña entre familiares dejó como saldo a un hombre herido en la colonia Nueva Laguna Norte en Torreón, luego de que su padre lo atacara con una taza de cerámica.

Los hechos ocurrieron a las 22:00 horas en una casa de la calle Claveles. Teodoro de 48 años, sostenía una discusión con su progenitor. En medio del altercado, el padre lo golpeó con el utensilio.

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Elementos de la Cruz Roja Mexicana, llegaron al domicilio, tras estabilizarlo, lo llevaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Corporaciones de seguridad tomaron arribaron al lugar para realizar las indagatorias correspondientes y poder determinar las responsabilidades.

Riña en ejido La Unión deja a un hombre sin vida

Un hombre de 55 años falleció mientras recibía atención médica luego de resultar gravemente herido durante una riña registrada en el ejido La Unión, en Torreón.

De acuerdo con los reportes, el conflicto se originó por una discusión relacionada con una bicicleta y terminó con la víctima sufriendo un severo traumatismo craneoencefálico.

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Otro hombre, de 27 años, también resultó lesionado al recibir un golpe en la cabeza y fue trasladado a un hospital para su valoración. Mientras ambos permanecían internados, familiares de los involucrados protagonizaron una discusión en el exterior de una clínica, situación que requirió la intervención de agentes de la Agencia de Investigación Criminal para evitar nuevos enfrentamientos.