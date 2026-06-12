Padre Ataca a su Hijo con Taza de Cerámica Durante Riña en Torreón

Un padre atacó e hirió a su hijo con una taza de cerámica durante una riña familiar en Torreón.

Padre Ataca a su Hijo con Taza de Cerámica Durante Riña en TorreónFoto: N+

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Impactante riña familiar en Torreón: padre ataca a su hijo con una taza de cerámica. Descubre cómo terminó este violento altercado.

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