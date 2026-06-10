Muere Hombre tras Riña por una Bicicleta en Torreón

Un hombre perdió la vida en el hospital luego de participar en una riña que se registró la noche de este martes 9 de junio en el ejido La Unión de Torreón.

La riña ocurrió debido a un reclamo por una bicicleta, aproximadamente a las 22:o0 horas, José, de 55 años, terminó enfrascándose en una pelea que lo dejó en el área de urgencias con un traumatismo craneoencefálico severo. Ante la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a la Clínica 16 del Seguro Social, donde finalmente falleció.

Asimismo, Jaime Gerardo, de 27 años, fue atendido por un golpe en la cabeza provocado por el impacto de una piedra, lesión que obligó su traslado al hospital de la Cruz Roja.

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Cuando ambos involucrados se encontraban internados, familiares de cada uno se encontraron en el exterior de la clínica y comenzaron una discusión, lo que provocó la movilización de agentes de la Agencia de Investigación Criminal para evitar que la situación escalara.

Detienen a 10 personas luego de la riña

Luego de la riña campal registrada la noche del martes en el ejido La Unión que terminó con la muerte de un hombre de 53 años. Conforme a las investigaciones, el delegado de la Fiscalía de la Región Laguna, Carlos Rangel, informó sobre la detención de 10 personas presuntamente involucradas en los hechos.

Según las primeras versiones, la pelea habría comenzado por la disputa de una bicicleta. Tras el fallecimiento de José García, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Carlos Rangel detalló que, como resultado de las diligencias realizadas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de 10 personas.

Asimismo, puntualizó que existen señalamientos directos contra varios de los detenidos, por lo que enfrentarán un proceso penal mientras permanecen bajo custodia.