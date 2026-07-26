Marchas HOY 26 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 26 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan cuatro marchas, 10 concentraciones, tres rodadas motociclistas, seis rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:30 horas. Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba marchará del Hemiciclo a Juárez hacia la antigua Embajada de Estados Unidos. Exigen el fin del bloqueo contra Cuba y rechazan una posible intervención militar estadounidense.

11:00 horas. Amigos del Refugio Franciscano marcharán del Monumento a la Revolución al Zócalo para exigir una investigación por los daños ocurridos en el refugio y justicia por los hechos registrados el 20 de julio.

16:00 horas. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en la 142 Acción Global por Ayotzinapa y México, para exigir verdad y justicia por la desaparición de los estudiantes.

Gustavo A. Madero

11:00 horas. Comunidad LGBT+ Cuautepec marchará del Monumento a Morelos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la 6.ª Marcha LGBT+ Cuautepec 2026, para promover el respeto, la igualdad y la dignidad de la diversidad sexual.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 horas. Vente Venezuela México en el Ángel de la Independencia. Realizarán el evento "Levántate Venezuela" para expresar solidaridad con las personas afectadas por el terremoto en La Guaira, Venezuela.

10:00 horas. Mercy For Animals A.C. en el camellón de Paseo de la Reforma, entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Llevarán a cabo la dinámica "¿Y tú qué dirás?" para invitar a la ciudadanía a grabar mensajes contra el maltrato animal.

12:00 horas. Coordinadora Primero de Diciembre realizará el festival político-cultural "¡Petróleo para Cuba Ya!" en el Hemiciclo a Juárez, para exigir el fin del bloqueo a Cuba y que México reanude el envío de petróleo.

13:00 horas. Comunidad Ciclista de la Ciudad de México se concentrará en el Ángel de la Independencia para rendir homenaje al ciclista mexicano por su histórico podio en el Tour de Francia 2026. No se descarta una rodada posterior.

15:00 horas. Devotos y fieles de la Santa Muerte se concentrarán en el Ángel de la Independencia para expresar su devoción y agradecimiento.

Rodas ciclistas y motociclistas

07:00 horas. Club Ciclista Bici Rayos SME en Antonio Caso No. 45, col. Tabacalera. Rodada con destino a las Pirámides de Teotihuacán, Estado de México.

07:30 horas. Ciclotón Roller partirá de la estación Tacubaya del Metro hacia el Palacio de Bellas Artes. A las 09:00 horas se incorporará un segundo contingente desde la Basílica de Guadalupe.

08:00 horas. 1200 Sentimientos Cúbicos México en las Astas de Ciudad Universitaria. Rodada con destino a Tecozautla, Hidalgo.

08:30 horas. Aventura Extrema en Cever Santa Fe, col. Contadero. Rodada con destino a la Presa El Ancón, en el Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ