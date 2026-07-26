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GP de Baréin de F1 Se Correrá en Circuito de Sepang de Malasia en Octubre

Sepang, uno de los circuitos emblemáticos en las carreras de los monoplazas, acogió por última vez un gran premio en 2017

MalasiaTras la novedad de Malasia, el resto del calendario de esta temporada "permanece sin cambios". Foto: Reuters.

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¡Sorpresa en la F1! El GP de Baréin se correrá en Sepang, Malasia, del 2 al 4 de octubre. Un regreso esperado desde 2017. ¿Quieres saber más sobre este cambio inesperado?

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