¿Dónde Ver América vs Tigres Femenil? Canal para ver el Campeón de Campeonas 2026

El futbol femenino mexicano arranca un nuevo ciclo por todo lo alto. América Femenil y Tigres Femenil protagonizarán una edición más del choque más vibrante de la categoría cuando se disputen el trofeo del Campeón de Campeonas 2026. Dos de las instituciones más ganadoras y emblemáticas de la Liga MX Femenil se verán las caras en territorio neutral en busca de levantar la primera corona del semestre.

Las Águilas llegan con el impulso de un semestre histórico tras proclamarse campeonas de liga y conquistar la W Champions Cup de la Concacaf, mientras que Las Amazonas, bajo el mando de Pedro Martínez Losa, buscan dar un golpe de autoridad y arrancar la campaña sumando un nuevo trofeo a sus vitrinas.

A continuación, te presentamos todos los detalles sobre la fecha, el horario, la sede y los canales de transmisión para no perderte las acciones de esta gran final.

Fecha, Hora y Sede del Partido

Partido: América Femenil vs. Tigres Femenil

Torneo: Campeón de Campeonas 2026

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Horario: 18:30 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Toyota Field, San Antonio, Texas, Estados Unidos

Canal de Transmisión: ¿Dónde Ver En Vivo?

Para seguir la señal en directo de este choque de potencias, los aficionados en México y Estados Unidos podrán sintonizar el encuentro a través de las siguientes plataformas:

Streaming en México: ViX Premium

Televisión y Streaming en México: Canal 9, TUDN y ViX Premium

El conjunto azulcrema encara este compromiso en plena reestructuración de su plantilla, habiendo sumado incorporaciones de peso como Karol Bernal, Celeste Espino y Jaidy Gutiérrez. La escuadra de Coapa pretende extender su racha triunfal internacional y consolidarse como el rival a vencer en la categoría.

Por su parte, Tigres Femenil afronta una renovada versión tras cerrar su etapa de preparación con un contundente triunfo de 4-0 sobre el Atlético de San Luis. Con la incorporación estelar de Natalia Coury y la recuperación de jugadoras clave como Maricarmen Reyes y Sabrina Enciso, la escuadra regiomontana saltará a la cancha del Toyota Field decidida a imponer su jerarquía en la liga.