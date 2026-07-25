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¿Dónde Ver América vs Tigres Femenil? Canal para ver el Campeón de Campeonas 2026

América y Tigres, las dos últimas escuadras que ganaron la Liga MX Femenil, se ven las caras por el trofeo de Campeón de Campeonas 2026

Jugadoras del América Femenil, tras un partido de la Liga MXFoto: Getty Images
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