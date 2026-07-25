Vacaciones en Sonora 2026: Estas 13 Playas Cumplen con la Calidad del Agua Según Coesprisson

Las 13 playas monitoreadas en seis municipios de Sonora cumplen con los criterios sanitarios establecidos para uso recreativo, por lo que se encuentran en condiciones adecuadas para recibir turistas durante el periodo vacacional, informó la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

La Coesprisson detalló que realizó el muestreo de agua de mar como parte del Programa de Vigilancia Sanitaria. Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, cuyos resultados confirmaron que todas las playas evaluadas cumplen con la normatividad vigente en materia de calidad del agua.

Piden mantener limpias las playas en Sonora

Las autoridades exhortaron a los vacacionistas a mantener limpias las playas, depositar los residuos en los lugares correspondientes y seguir las recomendaciones oficiales para disfrutar de una estancia segura.