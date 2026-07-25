Un Muerto y 16 Heridos Tras Atropello en Fiesta del Orgullo LGBTI en Berlín

Una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado en Berlín luego de que un vehículo atropellara a participantes de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, informó la agencia EFE con base en un portavoz policial. El conductor abandonó el coche utilizado en el atropello y se dio a la fuga.

¿Qué dijo la policía sobre el atropello en el Tiergarten?

Un portavoz policial explicó a los medios de comunicación en el lugar de los hechos cómo ocurrió el atropello.

"Sobre las 22.00 (20.00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con quince heridos y una persona ha muerto".

El vehículo quedó detenido ante un árbol del Tiergarten y fue hallado vacío por las autoridades. Imágenes de la televisión NTV mostraron, tras el atropello, un amplio dispositivo policial, con una zona acordonada y numerosas ambulancias junto al parque.

Wir sind mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz. Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Tiergarten eingefahren, hat mehrere Personen angefahren und dabei verletzt. Die Verletzten werden aktuell von… pic.twitter.com/emEBnpqVUF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

La búsqueda del sospechoso tras el atropello en la fiesta del Orgullo

El portavoz policial dijo que los agentes buscan a "un posible sospechoso" o "posibles sospechosos" responsables del atropello, sin precisar cuál de las dos versiones aplica al caso.

¿Qué pasó con la fiesta del Orgullo LGBTI tras el atropello?

El Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín, era este sábado el escenario del cierre de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne cada año a cientos de miles de personas. El evento fue suspendido antes de tiempo y los participantes fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización.

La Policía de Berlín había desplegado más de 2 mil policías para asegurar el evento antes del atropello.

Lo que se sabe hasta ahora del atropello en la fiesta del Orgullo LGBTI

Un coche entró al Tiergarten desde la Lennéstrasse y atropelló a varias personas.

El saldo hasta ahora es de un muerto y 16 heridos, según la policía.

El conductor se dio a la fuga tras abandonar el vehículo, hallado vacío junto a un árbol.

La policía busca a "un posible sospechoso" o "posibles sospechosos".

La fiesta del Orgullo LGBTI fue suspendida antes de tiempo y los asistentes evacuados.

CT