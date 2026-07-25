Internacional

Un Muerto y 16 Heridos Tras Atropello en Fiesta del Orgullo LGBTI en Berlín

Un atropello dejó un muerto y 16 heridos durante la fiesta del Orgullo LGBTI en el Tiergarten de Berlín, y el conductor se dio a la fuga

Suspenden Fiesta del Orgullo LGTBI en Berlín Tras Atropellamiento MúltipleFoto: Reuters

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