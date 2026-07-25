Seguridad

Localizan a Hombre sin Vida cerca de una Rotonda en la Ciudad de Puebla

La persona que presuntamente se encontraba en situación de calle fue hallada muerta por vecinos de la colonia Residencial Bulevares.

Hombre Muerto Localizado Bulevar Carlos Camacho Espíritu Colonia Residencial Bulevares PueblaHallan a Hombre Muerto Cerca de la Rotonda del Bulevar Carlos Camacho Espíritu en Puebla. Foto: N+

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Hallan a un hombre muerto en situación de calle en Puebla, cerca de la rotonda del Bulevar Carlos Camacho Espíritu. Autoridades investigan el caso. Infórmate aquí.

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