Localizan a Hombre sin Vida cerca de una Rotonda en la Ciudad de Puebla

Este sábado 25 de julio de 2026 fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida en la colonia Residencial Bulevares, cerca de la rotonda del Bulevar Carlos Camacho Espíritu de la ciudad de Puebla.

El cuerpo de la persona en aparente situación de calle fue localizado por vecinos y comerciantes que transitaban por la calle Privada de la 5 Sur, por lo que llamaron a las autoridades para que se hicieran cargo.

Hallan a hombre muerto en la colonia Residencial Bulevares de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente al mediodía de este sábado cuando un hombre fue localizado sin vida dentro de una jardinera de la colonia Residencial Bulevares en la ciudad de Puebla.

La persona de aproximadamente 40 años de edad en aparente situación de calle, fue localizada por comerciantes de la zona, quienes pidieron a las autoridades que lo revisaran.

Paramédicos de Protección Civil y policías municipales arribaron a la calle Privada de la 5 Sur, cerca de la rotonda del Bulevar Carlos Camacho Espíritu. Al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales y acordonaron el área.

Minutos después peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llevaron a cabo el levantamiento de cadáver. Los primeros reportes indican que la muerte se derivó por causas naturales.

Matan a balazos a hombre en Izúcar de Matamoros, Puebla

La mañana de este sábado se reportó el homicidio de un hombre quien habría sido atacado con un arma de fuego en el municipio poblano de Izúcar de Matamoros.

La víctima fue identificada como Roger “N” encargado de la Casa del Migrante en Tepeojuma, quien había ido con su familia al templo de la comunidad para las fiestas de Santiago Apóstol.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal que acordonaron la zona a espera de la llegada de la FGE Puebla para realizar el levantamiento de cuerpo.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ