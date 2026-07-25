Internacional

Incendios en España y Francia Siguen Fuera de Control; Suman 260 Mil Personas Desalojadas

En Francia, las autoridades indicaron este sábado que cerca de 200 mil personas habían sido evacuadas hasta ahora.

Incedios en Francia y EspañaLabores para sofocar incedios en Francia y España. Foto: AFP
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